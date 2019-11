Almanacco del 09-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno ed è sabato e sabato 9 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda amici belli amici cari San Teodoro Ricordiamo anche la dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma Ma parliamo di te o che è il diminutivo di Teodoro che deriva dal personale Ecco teodros composto da te OSS di unito ad ora con il significato di Dono Divino latinizzato in theodorus si diffuse rapidamente tra le prime comunità cristiane tesoro è molto preso dei sentimenti dalle ideologie Ma talvolta perde il contatto con la realtà quotidiana anche se sa fare bene i suoi calcoli economici desidera conoscere a fondo la donna con la quale siper sempre la sceglie non troppo femminile un po’ dispotiche che possibilmente prende in mano le redini dell’intera famiglia fa di tutto per essere onesto e leale ma Dovrebbe aprirsi di più a pochi rapporti sociali per timidezza gli impedisce spesso di essere spontaneo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri in particolare gli vogliamo fare Debora Angelica allegra Anna Giuseppe e Riccardo a voi A tutti coloro che compiono gli anni sappiate che siete dotati di grandi capacità organizzative e di uno spiccato senso pratico vi impegnate nel lavoro potete raggiungere alti livelli all’interno di un’azienda o creare con successo un’attività indipendente in Amore siete onesti e fedeli vi legate molto presto e sapete diventare per il partner per i figli un importante punto di riferimento è il nostro viaggio nel tempo ci ricorda e ci porta a contatto con la storia 9 novembre 1980ricordiamo la caduta del muro di Berlino cadde il muro della vergogna e grido di libertà Libertà di decine di migliaia di tedeschi dell’est accolti in un grande abbraccio dei fratelli dell’ovest fiumi di birra offerti gratis dai locali e il nostro proverbio del sabato ci dice alle 3 brinate acqua e neve Aspettatemi Speriamo di non suonare sia una meravigliosa giornata Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia e noi torniamo puntuali lunedì sempre qui Buona giornata a tutti voi Ciao almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa