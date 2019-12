Almanacco del 09-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno Iniziamo una nuova settimana buongiorno da Francesco Vitale oggi lunedì 9 dicembre la chiesa ricorda San Siro patrono di Pavia Siro nasce dal termine Greco Serious abitanti della Siria trovato poi nel soprannome etnicolatino sirus hostilianus della Siria che veniva dato agli schiavi provenienti dalla Siria il nome frequente anche tra i Liberti per tutta l’epoca Imperiale ebbe scarsa fortuna tra i cristiani Anche se ancora oggi presenti in alcune aree del centro nord dopo molti cambiamenti dubbi incertezze solo in età matura riesce a capire che cosa vuole realmente fare nella vita con la tua donna instaura un rapporto fatto di grande passione travolgente abbracci indimenticabili ore poco propenso al matrimonio preferisce sentirsi libero Altrimenti perdeogni tipo di desiderio facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri vogliamo fare anche a Michela e anche a Maria Concetta visto anche doppio visto che ieri era anche l’Immacolata Quindi ancora di più Auguri anche ad Antonella Tantissimi auguri voi amici amiche e avete un temperamento ardente appassionato ingegnoso la vostra vita è ricca di avvenimenti imprevisti a volte piacevoli a volte no che soddisfano il nostro gusto d’avventura siete particolarmente portati alle professioni artistiche dove rivelate talento e creatività nella vita affettiva avrete da prima volta avventure più tardi non solo grandissimo amore intenso cenare Travagliato e per sempre il nostro viaggio nel tempo ci porta al cinema quando quel 9 dicembre 1983 esce Scarface mi prende il mondo è tutto quello che c’è dentro la frase c’è tutta la determinazione di Tony Montana il protagonista di Scarface pellicola cult del genere Gangster debutto nelle sale cinematografiche ed ecco qui il duroAl Pacino è lo ricorderemo sicuramente proverbi uncolo tempo d’avvento pioggia neve e vento Buona giornata buon proseguimento di ascolto Noi torniamo domani sempre se sono sempre qui su queste frequenze anche questo streaming Se volete non vi muovete da lì restate con noi almanacco del giorno

