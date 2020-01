Almanacco del 10-01-2020 ore 07:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

almanacco del giorno siamo arrivati a venerdì 10 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Guglielmo vescovo di bourges è San Aldo noi dobbiamo parlare di Alda la base Viale Germanico al vecchio saggio pure longobardo Aldi o se mi canti colui che occupava la classe intermedia tra servi e liberi altri vedono in alto la latinizzazione del celtico altas molto bella Infatti le eroine dei poemi cavallereschi che ne determinarono la diffusione erano creature di incomparabile bellezza lamentati vela mano operosa le permettono una precoce autonoma dalla famiglia l’uomo che sceglie allegro semplice appassionato un bravo padre per i suoi figli un buon genero per i suoi genitori potrebbe sembrare poco sincera perché cambia atteggiamento a seconda del suo amore e dei suoi bisogni in realtàsono un po’ incostante carissimi amici e che ritieni che siete nate quest’oggi voi avete un temperamento vivace siete dotati dotate di un intelligenza pronta e curiosa nel lavoro Potrebbe avere i buoni risultati in settori creativi particolarmente nel mondo della moda e dello spettacolo in amore grazie alla vostra fantasia ed estrosità avete generalmente molto successo e dipende da voi scegliere tra un rapporto stabile una vita affettiva più scanzonata Viaggio nel tempo molto Underground questa mattina Infatti era il 10 gennaio 1863 quando inaugurata la metropolitana di Londra la Nord Metropolitan railway la prima ferrovia sotterranea al mondo un evento che diede impulso allo sviluppo dei collegamenti all’interno delle grandi città a prenderla no mezzo di trasporto si La metropolitana è oggi a Roma Verona proposito di metropolitana riapre una stazione vero Va bene ne parliamo magari più avanti il proverbiobianco gelo d’acqua e Messaggero si sente un po’ e vi auguro una giornata gelata Non più di tanto un buon proseguimento di ascolto noi ci sentiamo domani restate in nostra almanacco del giornoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa