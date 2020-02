Almanacco del 10-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno lunedì 10 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa scolastica vergine San Guglielmo il grande Guglielmo che deriva dal Germanico composto da Willy a volontà unito Helm protezione Elmo nel significato di Elmo che dà forza volontà latinizzato in Guglielmo fu introdotto in Italia dei Longobardi ancora discretamente attestato è un tenace dedito lavoro con uno spiccato senso del dovere e dell’Onore e ha uno sguardo che incute rispetto e anche tenerezza In mediatamente Se una donna è fatto no Per lui non interessa essere corrisposto subito pazienza Finché il suo amore non viene accettato raramente scherza e comunque scaltre veloce nel capire gli altri pensieri Daisydicendo così a farsi amare facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ne particolare Oggi legori vogliamo fare la nostra Sara Ciao Sara Tantissimi auguri a Eevee a voi A tutti coloro che compiono gli anni sappiate che simpatia gentilezza vi procurano moltissimi amici la curiosità vi porta a viaggiare molto ad avere relazioni con persone straniere al lavoro di cui non eccessivamente dedicate il minimo indispensabile di energie vi prodigati invece in opera di volontariato e di assistenza il nostro amore per l’umanità è talmente accentuato che forse sceglierei te volontariamente di rinuncia rapporto di coppia per dedicarvi con tutto voi stessi a chi soffre il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 10 febbraio del 1986 Quando inizia il processo di Palermo la Corte così si apre il processo che mette per la prima volta la sbarra la mafia come organizzazione dotata di una gerarchia di una strategia d’azione ben definite dietro questo risultato c’è lac’è il coraggio di uomini che pagheranno con la vita e loro essere senza compromessi al servizio dello Stato e della legge il nostro proverbio neve di febbraio fai il Villano Gae Buona giornata a tutti voi Noi torniamo puntuali domani stessa ora stesse frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa