Almanacco del 10-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno mercoledì 10 aprile Buongiorno Italia oggi e chiesa Ricorda i santi Trento e compagni Martiri e San Michele dei Santi Michele personal ebraico derivante dalla frase Michael Chi è come Dio è attestato molti brani del Vecchio Testamento prepotente autoritario scansionato un po’ civettuolo vero e proprio snob materialista affari strato dà molto valore forse troppo all’aspetto esteriore Cerca una vera donna tradizione che mi stare in casa e fare la mamma divertente e trita ma non più di lui è fedele e generoso solo un tipo che abbia queste caratteristiche affascina come lo pensi delle belle parole così che in ogni situazione la bilanciaper vendere a suo favore facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare gli auguri oggi Noi li facciamo a Viviana Cecilia Marco Claudia Mara Massimo Laura Paolo e Mario Tantissimi auguri a ciascuno di voi e tutti coloro che sono nati questo sappiatelo Lo sapete ormai lo Stato imparando anche voi siete dolci sinceri riflessivi ma qualche volta venite assaliti da tristi pensieri lasciato andare a un pessimismo che non ha alcuna ragione d’essere nel lavoro siete precisi e cretini e potete riuscire egregiamente in tutte le attività che richiedono abilità manuale in amore dovete essere più decisi e non dovete temere dimostrare i vostri sentimenti solo così riuscirete il vostro sogno di una famiglia felice il nostro viaggio nel tempo ci porta Invece in quelle 10 aprile del 1991 ricordiamo il disastro di Moby Princesiamo incendiati c’è venuto una nave addosso nel cuore della notte un disperato allarme arriva la Capitaneria di Porto di Livorno che allerta i soccorsi tutti in salvo gli uomini della petroliera Agip Abruzzo troppo tardi per l’altra nave ridotta ormai è un groviglio di lamiere in fiamme a distanza di oltre 20 anni sui fatti di quella tragica notte gravano contraddizioni e omissioni il proverbio di oggi si butta la fortuna non fermarti a guardare la luna Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo domani si sempre qui sempre su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

