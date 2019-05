Almanacco del 10-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è venerdì 10 maggio Buongiorno dalla redazione Buongiorno Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Beatrice prima vespe i santi Alfio Filadelfo Cirino e compagni Martiri ne parliamo di Alfio il fai origine del personale latino alpheus derivante a sua volta dal termine Greco al Foss bianco estremamente diffuso in tutto il Meridione Specialmente in Sicilia Grazie all’accesso culto per Sant’Alfio è una persona Gioiosa e piena di calore umano creativa è che ogni giorno affronta la vita con entusiasmo negli affetti hai portato verso la donna che lascia trasparire solo in parte i sentimenti che si concede solo dopo molte insistenze ama approfondire i vari aspetti della vita partefaccio volentieri e conferenze legge libri preferisci avere con gli altri rapporti sicuri perché non ama le complicazioni molto disponibile in caso di necessità facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi ogni gli auguri in particolare li facciamo li rivolgiamo a Francesco Maria a Michela e a Roberto a voi e tutti coloro che oggi si compiono gli anni Sappiate bene sappiatelo amici cari che avete un temperamento tranquillo a volte ti ho detto alla passività siete dotati di creatività di grande abilità manuale per tanto potresti avere successo in campo artistico nell’artigianato avete proprio bisogno di essere stimolati da qualcuno che via prezzi e che crede in voi in Amore siete molto fortunati potrete sempre contare sulla presenza di appoggio di un partner innamoratissimo di voi è mica male il nostro viaggio nel tempo fumettoso 10 maggio 1962 la Marvel Lancia L’Incredibile Hulk diventare verde di rabbia per il dottor banner non è soltanto un comuneè uno stato di alterazione fisica che lo trasforma in una creatura mostruosa dalla forza sovrumana messa al servizio del bene il personaggio targato Marvel debutto nel 1962 pochi mesi prima che un altro supereroe cattura Stefan nella sua ragnatela abbiamo capito di che si tratta Buona giornata a tutti voi il proverbio uncolo il sole di maggio arricchisce la pioggia impoverisce coraggio Andrea e venerdì speriamo in una buona giornata Che ne dici sì sì ce la facciamo noi torniamo anche domani però è sempre qui sempre alla stessa ora il resto in nostra compagnia l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa