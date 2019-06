Almanacco del 10-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno E allora iniziamo una nuova settimana la chiamo anche in questa stagione estiva e allora Buongiorno Oggi lunedì 10 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda il Beato Enrico di Bolzano e anche Santa oliva e non voleva abbiamo già fame questo ragazzo Olivia il personale era Oliva deriva dal termine latino Olio Oliva Olivo diffuso Jane epoca romana l’albero simbolo della pace e fece sì che il nome conoscesse una discreta diffusione anche tra i cristiani Olivia è una pacifista cerca in tutti i modi di avere attorno a sé situazioni rassicuranti armoniose che la facciano sentire più che bene beatapossiamo dire quando si innamora pensa subito a sposarsi perché vuole una persona sempre pronta a scattare ogni suo desiderio o bisogno necessità Cerca c’è un cavalier servente a volte un po’ prepotente Cristina soprattutto quando si sente trascurata dai suoi più cari amici o quando vuole affermare le sue idee e facciamo tantissimi auguri allora tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri oggi li facciamo arrivare in particolare hai un’ora Raffaella Nicodemo e Antonino a voi A tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che il vostro mondo è diverso da quello che ci circonda il vostro atteggiamento distaccato la vostra propensione a fantasticare Fai in modo che veniate considerati stravaganti eccentrici e invece sarà proprio seguendo i vostri sogni magari lasciando tutto e partendo per paesi lontani che potrete realizzare le vostre potenzialità Tantissimi auguri il nostro viaggio nel tempo ci porto in quel 10 giugno 1938primo fumetto di Superman Alla fine degli anni trenta c’era solamente un uomo che univa in se questi straordinari poteri Superman più veloce di una pallottola più potente di una locomotiva capace di saltare alti palazzi e in un sol balzo è così era proprio così che nacque il primo dei fumetti che appassioneranno tutti È vero quasi tutti quasi Vabbè il proverbio di lavoro della festa metti Giova metti resta Bisognerebbe vederli a dirlo a certe persone è Però vabbè stiamo buoni che se cominciamo già così vi Poveri noi salutiamo Serena è che a proposito di cibo ci ha mandato un piatto niente male svegli di me sempre bellissimo anche lunedì buona giornata Noi torniamo domani sempre qui sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia l’almanacco del giorno

