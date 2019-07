Almanacco del 10-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a quel famoso giro di boa anche in questo 10 luglio è mercoledì buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda le sante Rufina e seconda Martiri Sant’Anna Alberga vergine anche San canuto IV Re di Danimarca Alberga noi parliamo di Amalia che è diffuso in Italia durante le invasioni gotiche come amalberga una personale di Tosi Poi appunto come Maria derivante dal termine Amal tenace lavorato operoso radice questa comune a molti nomi Visigoti di minor fortuna quali amalarico e amalasunta una persona solida con i piedi bene piazzaterra si fida solo delle realtà di quanto può essere dimostrato cronologica dei fatti aprendo a volte fin troppo serie tuttavia non sa Giudicare con chiarezza l’uomo di cui si innamora e scegli un partner che sotto l’apparente doccia è un lottatore non eccessivo peso ride altrui va avanti per la sua strada evita di chiedere aiuto consigli Mustang valutare positivamente le qualità degli altri Carissimi nativi Oggi facciamo intanto Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Quindi auguri di cuore a ciascuno di voi Mi raccomando Passate una bella e piacevole giornata che cosa dirvi la natura via gratificato di una solida personalità le vostre idee sono molto personali e innovative e per affermare le impiegate tutte le vostre energie non raggiungerete successi clamorosi lavoro Ma potrete contare sulla vittoria più importante di tutte essere in pace con voi stessi ed essere amati dalle persone a cui tenete che non è cosa da poco in noViaggio nel tempo ci porta in quel 10 luglio del 1967 ricordiamo il primo fumetto di Corto Maltese della papà Nuova Guinea novembre 1913 vittima di una mattina mentre il marinaio Corto Maltese così chiamato perché originario di Malta viene soccorso da l’avventuriero Rasputin che lo accoglie nella sua nave dove tiene prigionieri un ragazzo è una giovane donna inizia così una ballata del mare salato la storia a fumetti che segna l’esordio del celebre personaggio ideato dallo scrittore disegnato e Riminese Hugo Pratt il primo episodio che appare sulla rivista frutto di una collaborazione tra l’editore di Lorenzo Vivaldi e lo stesso tratto il nostro prof di un cono con cui andiamo iniziare la nostra giornata con un amico certo Parla a viso aperto Parole sante Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo puntuali domani semprestessa ora sempre qui su queste frequenze buon proseguimento di ascolto Mi raccomando restate con noi l’almanacco del giorno

