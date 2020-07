Almanacco del 10-07-2020 ore 07:30

almanacco del giorno siamo arrivati a venerdì 10 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i santi Rufina e seconda Martiri il nome rutina variante fine della Pino Ruffino significa Rossa Chiara di capelli mentre seconda viene dal latino secondo Skin origine veniva attribuito al secondogenito della famiglia pensando alla rossa e ne abbiamo Vabbè lasciamo stare stiamo pensando a uno sono nati oggi Giorgio de Chirico Lino Banfi e Martina Colombari il nostro viaggio nel tempo ci porta a fare anche gli auguri ai nostri nativi oggi è mica ce ne dimentichiamo Eh quindi ce ne sono tantissimi come al solito per poter fare gli auguri se RogersOvviamente il nostro augurio è vero E allora tantissimi auguri nei particolari da Antonello Mauro Davide Valentina auguri di una meravigliosa giornata a ciascuno di voi sempre i Come si dice fantastici da questo punto di vista e Allora dicevamo il nostro viaggio nel tempo 10 luglio 1962 venne lanciato in orbita tel Tari primo satellite per telecomunicazioni di mondo che permetterà lo scambio di immagini radiotelevisive tra Stati Uniti ed Europa 10 luglio del 2003 viene firmata la prima bozza della costituzione europea che formalizza per l’unione un inno la Nona di Beethoven 18 unità nella diversità la bandiera un cerchio di 12 stelle oro su sfondo azzurro 10 luglio invece del 2008 apre l’App Store il servizio che permette agli utenti di scaricare acquistare applicazioni disponibili in iTunes Store e quindi è non è male ehne sappiamo qualcosa 10 luglio del 1967 invece ricordiamo il primo fumetto di Corto Maltese mare della Papua Nuova Guinea novembre 1913 vittima di una mattina mentre il marinaio Corto Maltese viene soccorso da l’avventuriero Rasputin che lo coglie sulla sua nave dove tiene prigionieri un ragazzo che hai è una giovane donna Pandora inizia così una ballata del mare salato la storia a fumetti che segna l’esordio del celebre personaggio ideato dallo scrittore disegnatore Riminese Hugo Pratt e noi ci andiamo a salutare con Maurizio Costanzo ha detto io non odio È troppo faticoso ricordarti il giorno dopo giorno Chi è perché Vero verissimo il proverbio incroci dice per Santa Rufina o siete Possiamo Eh speriamo dai Buona giornata buon fine settimana noi diciamo domani sempre qui sempre la stessa ora vi auguriamo una meravigliosa giornata a tecomportatevi bene non esaurita E soprattutto non fate esaurire per strada Vi vedo in macchina è sempre di lividi che come diceva un’amica Mo che hai suonato adesso camper Ecco Vabbè ci fermiamo qui buon proseguimento di Ascolta voi tutti l’augurio di una meravigliosa giornata A domani Ciao almanacco del giorno

