Almanacco del 10-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è sabato 10 agosto Buongiorno da Vitale Oggi la chiesa ricorda San Lorenzo patrono di Grosseto un nome di Chiara origine etnica laurentius cittadino di laurentum dal termine per latino designava questa antica città Laziale oggi del tutto scomparsa che sorgeva vicino a un albero di Lauro venerato come sacro dotato di spirito d’iniziativa e desiderio di libertà immediatamente cosa gli procura il piacere a volte sbadato incorre in pericoli che gli fanno capire di essere più concreto che sognatore vuole una donna che lo segue in una vita fatta di poesie natura sei tucentro di parte con un interminabile estenuante terzo grado anche se sembra disponibile aperto e comunicativo c’è sempre qualcosa di misterioso che nasconde accuratamente all’altrui che facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare gli auguri oggi li facciamo a Gabriele oltre a lui tutti coloro che compiono gli anni che siete gentili attraenti socievoli i rapporti umani per voi sono molto importanti sapete gestire le relazioni sociali con grande abilità questa predisposizione vi tornerà utile anche nel lavoro mi aiuterà a raggiungere una buona posizione in Amore siete molto indipendenti e ville di rete a qualcuno lo farebbe solo a ragion veduta il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel di Roma del 1910 Oggi siamo culturalmente levati perché in quella data Padre Pio diretta sacerdote nel Duomo di Benevento è ordinato sacerdote e Francesco Forgionefrapi originario di Pietrelcina non ancora 24 anni ma il vescovo ha deciso di fare un’eccezione dopo 4 giorni celebrerà la prima messa il proverbio con cui ci andiamo a salutare quest’oggi San Lorenzo l’innocente 1000 fuochi nel cielo accende Vi auguro una meravigliosa giornata saluto il nostro pusher radiofonico musicale Un saluto a Dino che sto andando in vacanza buon viaggio Se sei in viaggio buone vacanze nostro Antonello invece sempre al chiodo Eh non si muove dalla costa calabrese lo sa e come sempre nostro sveglissimo che in estate meno sveglio il nostro benissimo che più sveglissimo non c’è una buona giornata Noi torniamo lunedì Buon fine settimana l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa