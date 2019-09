Almanacco del 10-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno inizia una mattinata ci proviamo e Allora buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nicola da Tolentino E noi che siamo di parte parliamo di Nicoletta che deriva dal greco Nicolaus personale composto da mica vi è giunto al popolo con il significato di vincitore tra il popolo dignitosa signorile anche nelle maggiori difficoltà sempre Come mantenere il conteggio è il contegno soprattutto più che il peggio giusto in qualsiasi situazione e tenace e determinata coraggiosa non si arrende di fronte a nulla ed è capace di sopportare in silenzio qualsiasi tipo di angheria senza comunque dimenticare nulla al momento della resa didotata di una singolare venerdì stick e creativa Deve necessariamente esprimersi pena la comparsa di inutili stress facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati oggi gli auguri oggi li vogliamo andare a fare in particolare a Fabrizio Francesco Alfonsina Emanuel e Lucia a voi tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che in qualche modo siete sinceri Leali avete un modo di fare così Franco da risultare volte anche bruskin ruvidi le moine non fanno per voi e questo potrà a tirarmi qualche antipatia mi conosce davvero vi sarà vicino per sempre in amore potrebbe Dunque contare su un partner devoto nel lavoro rivelate ottime doti organizzative un gran fiuto per gli affari il nostro viaggio nel tempo ci porta invece in quel 10 settembre 1952 ricordiamo il primo TG italiano la regata storica di Venezia funerali del Conte Sforza la campagna elettorale negli Stati Uniti La Corrida portoil Gran Premio di Formula 1 a Monza questi servizi che vengono dalle 21 di quel 10 settembre 1952 dagli studi RAI di Milano il primo telegiornale della storia affidato allo speaker di Riccardo Paladini e sotto la direzione di Vittorio Veltroni padre di un certo Walter politico è andato in pochi per i giornali di una volta tutta un’altra cosa rispetto anche a noi è ovvio il proverbio di oggi le lingue maldicenti rodono anche i denti e con un sorriso grande quanto un grattacielo Vi auguro un meraviglioso inizio di giornata una buona mattinata Andrea Anche te mi raccomando è più sveglio che mai tra poco Un grazie Un abbraccio da Antonello gli auguri anche a te Manuel al nostro Emanuele se ci ascolta che l’abbiamo fatti prima molto in soft Ma glieli facciamo Buona giornata anche a te e noi torniamo domani stessa ora stesse frequenzeè stesso momento stesso streaming Se volete stessa applicazione perché c’è scritto dall’applicazione qui in nostra compagnia Buona giornata e restate con noi l’almanacco del giorno

