Almanacco del 10-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a giovedì 10 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Folco a un antico nome Germanico deriva da Vulcan popolo alla base di numerosi personali compositi quali pokerie formare diffuso in Italia durante le invasioni longobarde ebbe fortuna per tutto il mese non forte senso della Giustizia dell’amicizia a volte tira troppo l’acqua al suo Mulino è vero ma lo fa sempre in buona fede è destinato ad avere una vita affettiva soddisfacente ricca di positivo emozioni con donne che stanno a farle amarlo come lui desidera è sempre gentile Soave paziente ha modi signorili quindi molto richiesto in società facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi nogli auguri di vogliamo fare a Roby Tantissimi auguri Roby a Luca e a Gianluca prendi oggi anche zona No ne abbiamo vendute Gianluca giusto facciamo tantissimi auguri a tutti voi tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate voi siete coraggiosi ambiziosi tenaci laboriosi puntate tutte le vostre carte sulla formazione professionale ben presto il vostro impegno viene Incoronato dal successo e raggiungete quella posizione dominante cui aspirate in amore invece siete piuttosto chiusi e solitari potresti avere diversi rapporti ma difficilmente rinuncerete alla vostra Indipendenza il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 10 ottobre del 1906 ricordiamo il primo Nobel in italiano il Premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci il proverbio quello è quello con cui ci andiamo a salutare con i quarti di Luna cambia tempo e fortuna e auguriamo tantissima fortuna e ciascuno di voi Passate una meravigliosa giornata vai Andrea vaEvvai Michelangelo il terzetto che ormai mi viene in mente ma siete tantissimi in realtà Passate una meravigliosa giornata a noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora e sempre qui restate con almanacco del giorno

