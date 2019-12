Almanacco del 10-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno è martedì 10 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Tommaso Abate Santa Giulia noi ci piace Giulia mi ricorda qualcuno è Adesso dovremmo andare un po’ indietro vero il Roger parliamo di Giulietta che il diminutivo di Giulio Casomai Sara di Giulia che deriva dal Julius usato per designare la gens Giulia di origini Nobili quindi Giulietta si diffuse soprattutto grazie a chance per la sua opera Romeo and Juliet Mamma mia è intelligente molto indipendente al punto da aver costantemente bisogno di sentirsi svincolata da persone situazioni educata e gentile Ha una vena un po’ drammatica quasi teatrale che Sprigiona da tutto quello che fa si distingue perfemminilità e le capacità di Abbandonarsi completamente al partner grande rapporto di complicità e tenerezza come isolarsi per vivere a contatto con la natura in campo professionale fine attività facciamo tantissimi auguri allora tutti coloro che sono nati quest’oggi Auguri Oggi vogliamo fare anche a Cristian e a Lucrezia e a Gianfranco a voi A tutti coloro che sono nati questo sappiate che la vostra vita è serena piacevole e tranquilla in gioventù aveva avuto problemi di salute che hanno stimolato il vostro interesse per la medicina e sarà probabilmente in questo settore che vi troverete a svolgere con competenza e serietà nostra attività professionale in amore La fortuna vi Sorriderà i vostri rapporti non saranno forse travolgenti Ma potrete contare su un legame sereno e su molta comprensione reciproca il nostro viaggio nel tempo ci porta invece dritti dritti al 10 dicembre della giornata mondiale dei diritti umani nel 1948 fu proclamata dall’assemblea generale delle Nazioni Unite è questauniversale dei diritti umani nel 1957 indetta la giornata mondiale dei diritti umani negli Stati Uniti nel mondo questa giornata viene celebrata solennemente con conferenze politiche con organizzazione di eventi culturali mostre concerti sul tema in questa giornata Dosolo viene assegnato il Premio Nobel per la pace è a New York ogni cinque anni il premio delle Nazioni Unite per i diritti umani scopo della giornata è quella di educare e sensibilizzare tutti al rispetto dell’uomo in quanto tale ricordare i passi compiuti della società verso rispetto di tutti gli esseri umani contro la schiavitù e la soppressione dei diritti individuali in Italia Vengono organizzate mostre ed eventi culturali per ricordare il dovere di rispettare i diritti umani per educare tutti alla conoscenza dei propri diritti e noi ci andiamo a fermare qui si può dire ci andiamo a fermare qui cuore che non duole dallo a chi lo vuole ecco Vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamodomani sempre alla stessa ora sempre qui fate i bravi buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

