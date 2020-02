Almanacco del 11-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno martedì 11 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Lourdes e anche Santa Eloisa c’è chi vede una chiara derivazione dal francese Eloise da Elisa Elisabetta dall’ebraico elisheva il mio Dio è Pianezza c’è Invece chi mi legge una persona spagnolo corrispondente all’italiano Luisa versione femminile del personale Germanico obblighi da Gloria week battaglia comunque Eloisa è fedele leale fino al sacrificio dei propri interessi c’è da chiedersi fino al punto che ti approfitta di tanta disponibilità sia degno di essere annoverato tra gli amici di Elisa se si lasciasse andare i suoi sogni in primis quello di diventare ricca e vivere tra 1000 comodità sarebbe senz’altro più aInsomma da parte di eroina ed amarti mi piace ma solo fino a un certo punto facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri a giri vogliamo fare Guido a lei e a Maria Elena Tantissimi auguri a voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che un eccesso di passionalità impulsività segna il vostro carattere vi porta a volte scelte azzardate per fermarvi lavoro ottenere il successo soprattutto in politica arte in cui dovrete costringerli alla riflessione alla prudenza in amore cercate di essere più tolleranti meno possessivi festivi di lasciare più spazio al partner il nostro viaggio nel tempo sempre nell’affare ci porta 11 febbraio del 1929 vennero firmati I Patti Lateranensi che dopo 60 anni di gelo tra le due sponde del Tevere diedero una soluzione alla cosiddetta questione romana prendono un’altra altrettanto annosa ildi cui con cui ci andiamo a salutare quest’oggi Cavoli ceci e Lodi gonfiano in tanti modi come dice qualcuno meditate gente meditate gente e buon proseguimento di ascolto ritorniamo puntuali domani è sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

