Almanacco del 11-03-2020 ore 07:30

almanacco del giorno siamo a mercoledì 11 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Costantino partire deriva dal personale latino Costantino state stato solo in epoca imperiale che ha origine dal participio presente latino costa constantis Che significa tenace fermo dopo Costantino il Grande quello che per prima fosse la Cristiana sui vestiti Imperiali si diffuse rapidamente tra i cristiani alla stoffa del capo non lo si può negare fermo nelle sue decisioni ma anche generose Comprensivo è un grande conoscitore dell’animo umano e questo consente di farsi apprezzare dagli altri e di far valere le proprie opinioni vive con grande intensità e sentimenti si dedica completamente la sua compagna dimostrandosi fedele e premuroso facciamoauguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri in particolare oggi li vogliamo fare arrivare a Maurizio e a Nicola a voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che avete una natura segnata da una spiccata sensibilità che non vi impedisce però di godere a fondo di tutte le gioie della vita considerate lavoro come un’amica evitabile seccatura vi impegnate moderatamente non mi importa nulla dei risultati da te invece grande importanza all’amore ma dovrete imparare a mitigare i vostri entusiasmi e scegliere con oculatezza i vostri partner solo così eviterete di farvi abbagliare da persone che non meritano incontrerete Chi saprà della vostra infinita bontà e generosità il nostro viaggio nel tempo ci porta nella storia 11 marzo 2011 ricordiamo il disastro di Fukushima unimoney che si scatena dal profondo del mare e mette in ginocchio il popolo nipponico il rischio di contaminazione atomica getta un’ombra pesante sul futuro della terza potenza economica dele metti in discussione le scelte energetiche di tutti i paesi una terremoto lo ricorderete invia abissi dell’Oceano Pacifico 9.0 della scala Richter una magnitudine inedita in quell’aria che pure conosciuto in passato eventi tellurici assai distruttivi il proverbio di oggi marzo secco e caldo fa il vino caldo niente stava al disco di resta valida No non siamo stati facciamo questo cerchiamo di non essere spavaldi Vi auguro una buona giornata Noi torniamo domani puntuali sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze arrestate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa