Almanacco del 11-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno ed è già giovedì Abbiamo superato il giro di boa sì Facciamo giovedì 11 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Stanislao vescovo e Martire Santa Gemma Galgani vergine noi facciamo gli auguri a Emma il termine latino Gemma era in origine un cognome abbastanza diffuso adottato dai cristiani nell’accezione di Gemma di pianta innesto con Chiari riferimenti alla nuova vita trasformandosi poi non è per la chimica in generale le pietre preziose Germano naturali bella è convinta di essere una donna forte indipendente moderna piena di risorse si crea molto presto una vita autonoma dalla famiglia il suo uomo e L’Ancora aGrappa nei momenti difficili preferisce personaggi Allegri dalla battuta spiritosa e con talento artistico è un abile trasformista gentile carina disponibile ma anche pignola con tante domande da fare quasi sempre soddisfatta delle risposte che ottiene che resti minuti di oggi avete una mente Eclettica la molteplicità dei vostri interessi fa di voi una persona veramente particolare il lavoro rappresenta L’ultimo dei vostri pensieri e gli il minimo indispensabile di tempo ed energie L’ideale sarebbe per voi una professione decisamente fuori dal comune ad esempio astrologo Medium strano terapista in amore vi mostrate molto fatalisti accogliendo quel che cade con serenità e non lasciando nei momenti difficili che gli eventi di turbino più vita il nostro viaggio nel tempo oggi e musicale 11 aprile 1961 Bob Dylan Dog in pubblico da un anonimo locale della Grande Mela alla ribalta mondiale viaggiando tra folk così impegno sociale si può riassumere così la scalata al successo del Menestrello di duluthBob Dylan proverbio ci siamo Eccolo qua per avere la mente sana radice di valeriana lo so io a chi lo dovrei dare la radice non mi fate parlare non mi fate parlare Guarda come si diverte siamo stati non mi fate parlare ci fermiamo qui noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora su queste frequenze frequenze vero Se è così si dice stati con noi Ciao l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa