Almanacco del 11-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è sabato 11 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Stanislao vescovo e Martire Santa Gemma Galgani prendo proprio di germa il termine latino era in origine un cognome abbastanza diffuso adottato dai cristiani nell’accezione di Gemma di pianta innesto con riferimenti alla nuova vita trasformandosi poi in un appellativo che indica in generale le pietre preziose Ha una natura ribelle e convinta di essere una donna forte indipendente moderna è piena di risorse si crea molto presto la vita autonoma dalla famiglia il suo uomo è L’Ancora cui si aggrappa nei momenti difficili preferisce personaggi Allegri dalla battuta spiritosa e con talento artistico è un abile trasformista gentile carinama anche pignola con tante domande da fare e così sempre insoddisfatta delle risposte che ottiene facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi in particolare gli auguri li vogliamo fare a Stefano è a Ilaria a voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che il vostro la vostra mente critica la molteplicità dei vostri interessi fra di voi delle persone veramente particolari il lavoro rappresenta L’ultimo dei vostri pensieri dedicate il minimo indispensabile di tempo ed energie L’ideale sarebbe per voi una professione decisamente fuori dal comune ad esempio astrologi Medium pranoterapisti in amore dimostrate molto fatalisti accogliendo quel che cade con serenità e non lasciando nei momenti difficili che gli eventi vi turbi più di tanto il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 11 aprile 1961 quando Bob Dylan debutta in pubblico da un anonimo locale della Grande Mela alla ribalta mondiale viaggiando tra fori così arte impegno socialesi può riassumere così la scalata al successo del menestrello didu al secolo Bob Dylan il proverbio con cui ci salutiamo oggi per avere la mente sana radice di valeriana Vi auguro una buona giornata Noi ci ritroviamo lunedì di Pasquetta Quindi da parte mia da parte di tutta la redazione Gli auguri più sinceri di una serena Pasqua quest’anno veramente più più particolare vero insomma senza usare retorica o parole inutili ma veramente un abbraccio vero sincero a ciascuno di voi noi ci ritroviamo ovviamente anche nel corso della giornata per quanto riguarda l’almanacco lunedì di Pasquetta Torneremo a farci gli auguri Buon proseguimento di Ascolta almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa