Almanacco del 11-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno non ci crederai ma finisce in una settimana ma davvero davvero Si è sabato 11 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda il Beato Nicola l’Eremita è Santa eustella Dai stella e dalle eremita parliamo di Stella un nome augurare attestato per il suo richiamo agli altri del firmamento in tutto l’occidente La sua diffusione negli ambienti cristiani deriva Tuttavia del culto alla Madonna Maristella Stella del Mare riferito alla Stella Polare che guida le rotte dei marinai lungimirante Attiva guarda sempre lontano anche se non sempre riesce a rendere partecipi gli altri dei suoi pro questa lunga andare le può procurare qualche critica cosa che tuttavia la lascia del tutto indifferente dotata di una felice vena creativa dovrebbe mettere per iscritto le sue emozioni imparerebbe a controllarle meglio facciamo tantissimi auguri di facciamo anche oggi Sì ne abbiamo un po’ di persone li facciamo la bella Erica Camilla e ha jean-paul quindi Un caro saluto che mi dite di là come labelary a Milano e sono tutti e due belle signore conosciamo è quindi è quanto siete Siete proprio superficiali è lo dico agli amici che sono dall’altra parte del vetro come dicono in un altra m come dicono alcuni colleghi allora amici voi tutti tanto per farci perdere tempo Ecco siete superanti ottimisti sempre disponibile verso gli altri nella vita potrebbe avere alti e bassi ma alla fine e riuscirete sempre quelli che desiderate il successo negli affari e nelle carriere legate alla politico La diplomazia è assicurato in Amore siete appassionati sinceri e generosi sarete ricambiati con tutto il cuore dalla persona che ama non ce lo auguriamo tutti il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 11 maggio 1860 o 1000 in questi tempi di vergognose miserie Giova ricordarvi anima si sente sollevata pensando a voi i mille sbarcarono a Marsala la nostalgia che trapela dalle parole dell’eroe dei Due Mondi dà il segno di quanto le imprese eroiche a dei Mille abbia influito sul destino dei regalando la storia di questo paese di tutti i popoli oppressi da pagina memorabile proverbio proverbio e colloqui ce l’abbiamo ce l’ho Rosso di mattina la pioggia si avvicina chiedete ai vostri dispositivi Che tempo fa oggi Speriamo in una meravigliosa giornata in un meraviglioso week-end Vi auguro veramente di trascorrere con della buona musica e buone parole con le persone che amate tanto a voi siamo abbiamo chiuso con romanticismo arrestati i nostri compagni a noi torniamo lunedì sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze Ciao l’almanacco del giorno

