Almanacco del 11-05-2020 ore 07:30

almanacco del giorno Iniziamo una nuova settimana Buongiorno amici da parte di Francesco Vitale Oggi è lunedì 11 maggio la chiesa ricorda San Gualtiero nome che deriva dal nome Germanico waltari Walter in tedesco moderno attraverso la sua latinizzazione Gualtiero è composto dalla radice valda comandare e Arisa esercito e può essere tradotto come comandante dell’esercito sono nati oggi Salvador Dalì Valentino Letizia Casta e andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo l’undici maggio del 1860 Giuseppe GaribaldiGaribaldi Chi è Garibaldi Garibaldi con i suoi mille sbarca a Marsala dando Avvia all’unificazione d’Italia nel 1912 Filippo Tommaso Marinetti pubblica il manifesto tecnico della letteratura futurista E infine sempre l’undici Maggio ma del 1927 in California viene fondata l’academy of Motion Picture Arts and sciences per sostenere lo sviluppo dell’Industria cinematografica Nazionale l’academy istituirà poi il premio Oscar aveva detto Woody Allen il vantaggio di essere intelligente e che si può sempre fare l’imbecille mentre il contrario è del tutto impossibile capita ragazzi ci andiamo a salutare con il proverbio un Claude inizio giornata e inizio settimana non c’è erba che va in su che non ha la sua virtù non ho fatto gli auguri a mamma mia che testa ragazzi Vi chiedo scusa non ho fatto gli auguri ai nostri amici di oggi e vai Scusate qui siamo un po’ un po’Sì mi capirete auguri a Riccardo Camilla jean-paul Erika e Carolina Tantissimi auguri veramente di una serena giornata a ciascuno di voi il proverbio velo Donato Noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze questo screening streaming e Roger oggi la così Buona giornata e buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa