Almanacco del 11-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno siamo martedì 11 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Barnaba Apostolo la Beata ignoranza Iolanda Iolanda e non perdiamo di Iole la mitica figlia di eurito Jole ha contribuito ad ampliare la fama di questo nome molto diffuso sin dall’antichità e ora è quanto in declino il personale deriva dal termine Ion Viola deve gran parte della sua formazione personale al fascino che in grado di esercitare tutte in particolare su un altro sesso femminile affascinante in ogni sua manifestazione porta avanti con disinvoltura più di una storia d’amore interrompendo la pena avverte il pericolo di un legame soffocante e buonianche molto apprezzata dai suoi amici che la difenderanno sempre il nostro viaggio nel tempo Sì Tra poco vi ci porto perché non facciamo gli auguri prima i nostri amici e tutti coloro che sono nati quest’oggi E allora Eccoli gli auguri che oggi Vogliamo fare in particolare Non ridete rivediamo fare a Marcello a Gabriele e anche Mohamed Tantissimi auguri anche a momenti che oggi compie 47 anni e tutti voi che siete nati quest’oggi e Sappiate avete un Animo sensibile delicato molto legati alla vostra famiglia al partner i figli e gli amici vostri Deve vivere in armonia e per riuscirci siete disposti a sacrificare carriere successo avete spiccate doti artistiche coltivate e oltre l’amore potrete contare anche sul successo in viaggio lo dicevamo il viaggio ci porti in quel 11 giugno 1993 quando nelle sale esceparchi il primo il cult movie del genere fantascienza firmato dal geniale Steven Spielberg è confermato con premi Oscar sonoro montaggio effetti speciali del grande successo fuori Botteghino dove fece registrare uno dei maggiori incassi della storia del cinema circa 969 milioni di dollari secondo incasso di sempre dopo Titanic e in effetti ancora oggi no per il tempo che era forse forse è una mia opinione supera tutti i successivi Jurassic Park Ecco il primo il primo il primo diciamolo va bene il proverbio a San Barnaba l’uovo viene il fiore va Ecco quindi dopo questo possiamo anche chiudere un’altra giornata Fate i bravi buon proseguimento di ascolto voi restate con noi Noi torniamo sempre qui su queste frequenze restate con noil’almanacco del giorno

