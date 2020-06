Almanacco del 11-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno insieme arrivati a giovedì 11 giugno Buongiorno da Francesco Vitale oggi per chiedere ricorda San Barnaba Apostolo il nome barba deriva dal greco barnabas a sua volta proveniente dall’aramaico la cui esatta etimologia non è chiara potrebbe significare il figlio del Profeta O figlio la profezia auguri oggi ai nativi oggi Richard Strauss Giobbe Covatta e Jean Alesi il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 11 giugno 1982 quando arriva nelle sale americane e.t. l’extra-terrestre il celebre film di fantascienza diretto da Steven Spielberg che divenne subito un successo al botteghino il papà di e.t. creatore del modello CarloRambaldi sempre il 11 giugno ma del 1985 il Parlamento Europeo di Strasburgo accoglie calorosamente uno dei più amati presidenti italiani Sandro Pertini che parlerà di pace disarmo totale unità Europea 11 giugno invece del 2002 con la risoluzione 269 il congresso degli Stati Uniti Rick ufficialmente il fiorentino Antonio Meucci come primo inventore del telefono e non Alexander Bell Oggi facciamo filosofia è Chissà se vi ricordate di Bacone Francesco Bacone che ha detto una folla non è compagnia ma solo una galleria di quadri è che ti aiuta a capire il proverbio un quello con cui ci andiamo a salutare quest’oggi giugno appendere moscelli tanti frutti buoni e belli Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali sempre domani tecnologiamettendo sempre qui su queste frequenze Buona giornata e buon proseguimento di ascolto almanacco del giorno

