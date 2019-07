Almanacco del 11-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno Buongiorno Buongiorno Ben ritrovati bene Oggi è giovedì 11 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Benedetto di Norcia Abate ed eremita abbiamo anche Santa Olga un nome russo di antichissima origine vichinga e dato per diffuso al di là dei Balcani sin dal XI secolo nelle cronache di Nestore connettore Come diceva il mio amico civilista Vabbè comunque ho il ciclista pusat altruista vive in un mondo fatto di sogni da cui è spesso ridestata da una realtà brusca e cattiva è mica solo lei vuole essere conquistata al buio di notte sotto un cielo stellato e con Vessere meglio delle altre più affascinante più sensuale meno problematica ascolta con reali diventeresti problemi altrui soprattutto se riguardano la salute è costante con gli amici che in qualche modo possono tornare utili Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi oggi non gli auguri di andiamo a fare in modo particolare alla nostra Arianna Tantissimi auguri Arianna come anche a Michelangelo e a Simone che ci ricorda tanto un compagno di classe di di tanto tempo fa e a voi tutti che siete nati quest’oggi sappiate che i vostri interessi sono vasche per farli tutti i passeri della prima parte della vita in un turbinio di progetti imprese stravaganti siete entusiasti o entusiasta siete entusiasti Insomma mi viene Usmate ma anche incrostanti dovete cercare di una rendervi di fronte alle difficoltà con la maturità e non solo quella scolastica raggiungerete la maggiore stabilità serenità in amore grandi realizzazioni profa livello auguriamo il nostro viaggio nel tempo invece ci porta in quel 11 luglio 1899 nasce la FIAT la prima è più importante casa automobilistica italiana inizia la sua storia nel seicentesco palazzo Bricherasio Torino È qui che il conte Emanuele cacherano di Bricherasio l’avvocato Cesare Gloria gatti Uniti dalla comune passione per i motori riuniscono una trentina di stabili e aristocratici piemontesi tra cui c’è anche un certo Giovanni Agnelli non so se non conoscete attorno al progetto di rilevare una piccola azienda artigianale per dare vita un grande gruppo industriale Fabbrica Italiana automobili Torino Fiat così noi ci fermiamo qui non senza avervi lasciato con il proverbio uncolo di inizio giornata oggi minestra nuova cozze zucchine e uova Buona giornata a tutti voi vi lascio ai programmi seri noi ci ritroviamo anche domani stessa ora stesse frequenze spesso streaming Buona giornata e buon proseguimentol’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa