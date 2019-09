Almanacco del 11-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno idee Mercoledì 11 settembre Buongiorno amici e amiche da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Emiliano vescovo di Vercelli e noi che ci piacciono le fanciulle parliamo di Emiliana che deriva dal latino Emiliano sono cognome nei giochi in epoca romana solo in epoca postclassica divenne il nome Indipendente è generalmente collegata l’etrusco famous Che vuol dire rivaleggiare ambizioso intelligente grandi progetti ogni piccolo insignificante per l’ampiezza delle sue è determinata e sa quali mezzi impiegare per il raggiungimento dei propri obiettivi visto anche il notevole fiuto per gli affari che la contraddistingue a volte Amazongli altri vedere quali reazioni hanno di fronte i suoi atteggiamenti innamorevole volare alto e non si accontenta di stare bene che non soddisfano il bisogno di immensità che dentro di lei facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e oggi gli auguri vogliamo fare al nostro Dario auguri Dario li facciamo a Marzia segismundo Riccardo Emanuele e Roberto Siete veramente Intanto oggi è compiere gli anni Tantissimi auguri a ciascuno di voi e a tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che anche se il vostro temperamento non è affatto aggressivo mi capita spesso di sfoderare le unghie per difendermi da chi si invia la vostra sicurezza e le vostre conquiste la prima parte della vostra vita sarà un po’ travagliata ma quella maturità riuscirete a costruire un felice rapporto d’amore a garantirvi un lavoro gratificante il nostro viaggio nel tempo ci riporta quel 11 settembre del 2001 ricordando ancora l’attentato alle Torri Gemelle erano le 8:460:46 in Italia quando un aereo dell’America Airlines 11 finisce la sua corsa contro la torre nord del World Trade Center 39399 esimo piano di uno dei più alti edifici mai costruiti 17 minuti dopo la prima esplosione si vede in diretta un secondo aereo da 175 United Airlines schiantarsi tra il 77a 85esimo piano della Torre Sud nei titoli di Tutti i TG compare la scritta America Ambra attaccano America sotto attacco scatta la procedura d’emergenza per mettere in salvo il presidente George Bush il divieto di sorvolo su tutto il territorio nazionale nel frattempo un terzo aereo colpisce un’ala del pentagono un quarto grazie alle eroiche ribellione dei Passeggeri precipita nelle campagne della Pensilvania l’apocalisse si completa con il crollo delle due torri tra le 10 e le 10:28 ora di New Yorkpoche parole È difficile ascoltare aggiungere aggiungere altro a questo andiamo a chiudere con il proverbio di oggi arco di sera rasserena torniamo sereni e vi auguro una meravigliosa giornata Noi ci risentiamo domani sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa