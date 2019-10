Almanacco del 11-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a venerdì 11 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale oggi ricorda Sant’Alessandro Sauli vescovo Ricordiamo anche i santi Anastasio Placido Genesio e compagni e non parliamo di Placido questa mattina riprende il diffuso cognome latino placidus dall’aggettivo latino placidus dal trasparente significato di tranquillo Placido Pacifico e oggi diffuso Più che altro nord Italia rara la forma femminile Placidia temperamento mite sia preoccupazioni le tiene per te perché vuole apparire sempre padrone degli avvenimenti sotto un’apparente umiltà nascondeGambetta matrimonio fidanzamento anno per lui la stessa importanza perché in ogni caso ti sente il responsabile dell’andamento della relazione e questo lo rende anche un po’ pesante agli amici perdona tutto ma solo se questi ammettono le loro ma anche volette è socievole e fa volentieri scommesse per mostrare la sua astuzia e facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate amici amiche che denaro successo e divertimento Mi sono indifferenti cercate La solitudine e il silenzio meglio se in compagnia di un buon libro di fronte a un’opera d’arte da con la fate molto i bambini Potete essere un insegnante eccezionale anche il matrimonio è finalizzato alla procreazione ai vostri figli saranno per voi fonte di gioia e in questo mondo di ottobre andiamo subito a fare il nostro viaggio nel tempo che ci porta Sì nel 11 ottobre ma del 1971 è un viaggio nella musica di Perché John Lennon pubblica ImagineImmagina non ci siano Nazioni niente per cui uccidere e morire e nessuna religione Immagina che tutti vivano la loro vita in pace poche parole per cogliere il messaggio di Imagine che John Lennon pubblica come singolo dopo l’uscita dell’omonimo album Siamo nel pieno della guerra in Vietnam e con il mondo diviso in due dalla logica della guerra fredda lo guarderei di brano dell’ex leader di Beatles che da poco si è trasferita a New York con l’ormai inseparabile compagna yokono risponde pienamente a questa richiesta Invitando a guardare un possibile Forse da una condizione di sognatore ciò ne farà un inno ancora oggi universale di Pace per le giovani generazioni di ogni tempo il proverbio Nicolò con cui se andiamo a salutare non si canta bene Sì dal cuore non viene Vi auguro una buona giornata Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre quibuon proseguimento di Ascolta almanacco del giorno

