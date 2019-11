Almanacco del 11-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno ci proviamo a farla iniziare la nuova settimana e proviamoci dai è lunedì 11 novembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Martino patrono di Belluno e Luca Martino dal latino Martino su derivato da Marti Marti significa dedito a Marte il dio della guerra di attestato di Pagana nelle gallie deve la sua popolarità soprattutto a San Martino di Tours prima cavaliere della guardia imperiale di Roma poi vescovo apparentemente estroverse moderno in realtà un po’ chiuso e moralista ma stare in compagnia degli altri Ma come osservatore isolandosi tanto in tanto con la mente per seguire i propri pensieri ma un legame molto stretto con la madre che va scemando quando incontra la donna della sua vitain amore è un compagno affettuoso e fedele l’armonia di coppia riesce a dargli grande energia sul lavoro dove quasi sempre a successo e Fortuna auguri quindi a tutti coloro che portano il nome di Martino e anche la Martina è già Martina e facciamo tantissimi auguri anche i nati di oggi ai compleanni di oggi allora gli auguri Intanto prima di tutto arrivano a Leonardo Luigi Valentina e Stefano Ehi Vale anche tu Stefano anche tu che sei in ascolto eh mi raccomando Buona giornata a voi tutti coloro che compiono gli anni sappiate che siete istintivi uno spirito ribelle che segue i vostri impulsi non sopporta né regole nei freni molto difficilmente accetta te di svolgere un lavoro dipendente pur di affermare la vostra individualità e originalità siete disposti a rinunciare alla sicurezza economica in Amore siete Molto passionali Ma un pizzico di fedeltà in più non guasterebbe che oggi il nostro viaggi nel tempo attenzione mi ci porta in quel 11 novembreQuando nasce il primo virus informatico un click si apre una mail si scarica un programma e la frittata è fatta poco tempo il virus si impossessa del personal computer lo sottrai completamente al controllo dell’utente la prima dimostrazione pratica di che cosa è capace un virus ebbe luogo proprio era University of southern California durante un corso di sicurezza informatica in cui li ricordate i famosi floppy-disk Ecco è lì questi formati punto lì ci sono i famosi famigerati virus Attenzione è vero che oggi sono tutti gli antivirus e abbiamo anche altri tipi di virus e va bene proverbio uncolo caldarroste a San Martino innaffiate con il nuovo vino Vi auguro una meravigliosa giornata quindi rinnoviamo gli auguri al nostro Stefano al nostro sveglissimo auguriamo una buona giornata e una buona settimana Antonello Dino facciamo e auguriamo un buon viaggio al nostro autista di autobus che si trova sullaReggio Calabria Mi raccomando prudenza addirittura Piove piove in Sila anche anche la neve gli amici di Milano Buona giornata e un abbraccio speciale a Eleonora che torna a Roma è ben tornata allora abbiamo parlato fin troppo Noi torniamo domani vi lasciamo alla programmazione Quella seria buon proseguimento di ascolto e restate con noi almanacco del giorno

