Almanacco del 11-12-2020 ore 07:30

almanacco del giorno amici amiche buongiorno buongiorno da Francesco Vitale oggi è venerdì e vai a venerdì 11 dicembre la chiesa ricorda San Damaso nome di origine greca Che significa domare ha una storia antichissima Infatti lo troviamo già nell’Iliade di Omero Roger A me da Amazon Anzi dai tempi del liceo io te lo dico è una nota strappare lasciamo stare Se no poi dopo ci perdiamo Nei meandri dei nostri ricordi e poi dopo ci facciamo male Comunque sono nati oggi you Gianni Morandi Nino Frassica Andrea De Carlo e andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi Vino o possiamo salutare per fare gli auguri Chissà se ci sente menoNo è lui amico speciale è quindi un saluto a lui a tutti quanti Dino passa dalle nostre parti e non vai non ci si può muovere perché dobbiamo fare però insomma Sentiamoci presto vediamoci presto Un saluto veramente speciale al nostro di Noè mi permetto uso il mezzo per usi personali stici è Tantissimi auguri di buon compleanno Dino passa una meravigliosa giornata faccia auguri anche a Franco che oggi è anche lui compie compie gli anni e festeggiate Come si dice da te un vero e proprio significato veramente questa giornata veramente le cose semplici ma belle quelle quelle reali facciamo il nostro viaggio nel tempo 11 dicembre 1936 re d’Inghilterra Edoardo VIII abdicazione unirsi in matrimonio con l’americana Wallis e Donne di succederà il fratello Giorgio sesto 11 dicembre 1946 viene fondato l’unicef il fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia con la sede centrale a New York l’unicef è presente in c’è58 paesi del mondo 11 dicembre 1997 la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Kyoto viene dato un protocollo che prevede la riduzione delle emissioni dei gas serra Ha detto Mario Monicelli la vera felicità e la pace con se stessi e per averla non bisogna tradire la propria natura il proverbio manco lo dice Invece che se c’è nero Tramontana verrà presto la buriana Fatemi salutare anche Andrea è che insomma dalla Toscana dice che è con noi tornerà non tornerà non lo sappiamo insomma qui e poi oggi ci viene tutto desiderio di viaggiare è vorremmo starsene buoni tranquilli e va bene Vi auguro una meravigliosa giornata mi sono dilungato Roger Domani torniamo qui per aprire il nostro sabato ma attenzione qui le sorprese le notizie le tante realtà che caratterizzano la nostra giornataSiamo ancora all’inizio Eh quindi hai voglia te restate in nostra compagnia Ciao almanacco del giorno

