Almanacco del 12-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno che siamo a mercoledì e mercoledì 12 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’eulalia Martire Olia come diceva non lo sanno Non lo sanno di là il personale maschile palio deriva dal greco elaios latinizzato in Euronics Che significa eloquente loquace attestato quasi esclusivamente come femminile grazie ad alcune Sante che ne decretarono la diffusione In italia nei primi secoli dell’era Cristiana è molto sensibile particolarmente intuitiva volte si sente come una chiocciola che sta bene in casa propria ed esce dal suo guscio solo quando fuori bel tempo e allegria vive L’amore come un gioco in cui meglio mettere subito in chiaro quali siano le regole da rispettare Prima di tutto la sincerità e rapporti che nel tempo diventano sempre più solidi Perché sa essereLottomatica facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi ullallà gli auguri a giri facciamo a Lorena Simona Fabrizio e Oscar ragazzuoli tantissimi ciascuno di voi Voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che nutrite utenza amore per il vostro lavoro Che spesso ponete al primo posto nella nostra vita rivelate spiccate capacità nel campo della medicina e chirurgia della Veterinaria ma potresti anche diventare attori geniali l’amore siete molto indipendenti in un certo punto della vita incontrerete chi saprà fare di voi il più fedele È appassionato dei partner il nostro viaggio nel tempo ti porto in quel 12 febbraio 1941 ricordiamo il primo test della penicillina su un paziente le sorti della guerra della medicina contro batteri malattie infettive volsero a favore della prima mentre la Seconda Guerra Mondiale segna la morte distruzione Europa a 13 anni dalla sua scoperta penicillina Veneta è stata per la prima volta su un uomo il proverbio se pensi sempre a male e buonanotte al carnevale Vi auguro una meravigliosa giornataOggi siamo stati rapiti così ragazzi che vi prende con calma Non mettete fretta cioè aggiornata anche vissuta possiamo andare un po’ in ritardo No non si può Mi raccomando Buona giornata a tutti voi fate i bravi noi torniamo puntuali come sempre domani alla stessa ora Sempre su queste frequenze restate in nostra compagnia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa