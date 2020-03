Almanacco del 12-03-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ed è giovedì 12 marzo Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Bernardo vescovo San Massimiliano Martire nome deriva dal latino Massimiliano su pure maximianus cognome documentato sin dall’epoca Imperiale diminutivo di Maximus vuol dire il più grande è un mito su cui non fa difetto la fantasia A me le cose semplici e chiarire e soprattutto la sua precisione vuole ottenere sempre risultati concreti ed essere rispettato trascurato in parte dalla madre dalle altre donne non prende più di quanto loro stessi e spontaneamente concedono finge di accontentarsi è un oratore cauto parla solo se sicuro di essere ascoltato fino alla fine del discorso a pochi amiciSinceri perché anche introverso e non è detto che sia sempre una no come dire una cosa negativa giusto facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati i quest’oggi Carissimi Voi sapete che la forza caratterizza tutte le azioni questo vi porto a raggiungere il successo nel lavoro a volte però con mettete qualche imprudenza e vi trovate a dover affrontare le lotte per difendere il vostro operato in amore Riuscire sempre incantare che vi interessa ma quando il rapporto si fa stabile vi rivelate Spesso Troppo polemici aggressivi cercate di controllarli perché anche senza volerlo potresti ferire proprio chi vi ama di più il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 12 marzo 1610 Galileo pubblica il sidereus non si grandi cose per verità in questo breve trattato propongo all’osservazione e alla contemplazione di quanti studiano la natura esordisce così il desiderio non si sono dei trattati più importanti della storiaastronomia per molti più prezioso per la portata rivoluzionaria dei suoi contenuti rispetto alla cultura del tempo kg resta Allora si trova di fronte a una nuova dimensione da esplorare l’universo il nostro viaggio nel tempo si ferma qui ma non il nostro proverbi un quello che ci dice a marzo taglie Pota se non vuoi la botte vuota Buona giornata e buon proseguimento di ascolto io resto a casa ci proviamo perlomeno per chi può buon proseguimento di ascolto la linea può tornare allergia almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa