Almanacco del 12-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a venerdì venerdì ce la faremo a superare anche questa non lo so Vediamo un po’ E comunque il 12 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Damiano vescovo di Pavia San Giulio primo papà noi invece parliamo di Giulia Io voglio il cognome normali per indicare Quante parte metterò l’agenzia Giulia l’origine del nome che ti vengo in persona è abbastanza diffuso sin dall’epoca Imperiale per oggi è molto attestato In Italia se è intelligente riesce a dominare i suoi istinti aggressivi perché ho bisogno dell’altrui approvazione sostegno morale convinta che non solamente vale più di mille esperienze tende a prolungare le relazioni che lasciano un’impronta indelebile nel suo animo vuol capire se stesso ed evolvespiritualmente attraverso la conoscenza della verità e della sua realtà interiore facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi in particolare oggi gli auguri di andiamo a fare ad AZ Roberta e ad Antonio Tantissimi auguri a ciascuno di voi e tutti coloro che sono nati quest’oggi sapevatelo che siete simpatici e socievoli serpenti affrontare la vita con lo spirito gioioso di quando eravate ragazzini lavoro questo atteggiamento a volte mi facilita procurando Beauty di simpatia e altre volte invece vi impedisce di valutare con realismo i problemi e quindi li ostacola volete realizzare le vostre ambizioni dovete cercare di impegnarmi più a fondo e con maggior Costanza questo consiglio vale anche per quello che riguarda l’amore siete affascinanti Ma questo non basta se volete un rapporto stabile dovete alle frivolezze il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 12 aprile 1961 ricordiamo il primo uomo nello spazio conquistare per primi lo spazio lo scopo di dominare meglio la terrache per circa 20 anni vide contrapposti i due grandi blocchi la fase iniziale vide trionfare quello sovietico che portando l’uomo nello spazio also l’asticella della sfida e costrinse gli americani a correre hai coraggio col proverbio acqua di aprile ogni goccia vale 1000 lire e speriamo bene che almeno sia una giornata Meno piovosa non se ne può più Eh vediamo un po’ Che cosa accadrà oggi Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento d’ascolto Noi torniamo domani l’almanacco del giorno

