Almanacco del 12-04-2021 ore 07:30

almanacco del giorno iniziamo questa settimana ci proviamo e proviamoci dai lunedì 12 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Zeno vescovo di Verona il nome Zeno deriva dal nome greco antico zenon con il significato di consacrato Zeus dono di Zeus è particolarmente in uso nell’area di Verona in del culto di San Zeno patrono della città dice il proverbio sempre stenta Chi non si contenta e noi facciamo gli auguri ai nati di oggi sono nati Marcello Lippi Flavio Briatore Andy Garcia i nostri nativi oggi SDA votiamo Viviana che ha festeggiato meraviglioso compleanno nei giorni scorsi ci ha mandato tantissime foto vero Brava Vivianae altre corri ancora li facciamo arrivare in particolare Rogers ci porti la lista a Stefano Elena Gianpiero Antonio Roberta i più rapidi che ci hanno raggiunto sono stati quest’oggi Monica Damiana Rita e Valentina Buona giornata a tutti voi Veramente salutiamo anche e anche Costanza veramente veramente Liguria di una buona giornata anche a te Allora direi che possiamo andarci a fare questo viaggio nel tempo vero Sì 12 aprile 1633 Galileo è accusato di eresia inizia il suo processo davanti all’inquisizione per aver sostenuto nei suoi scritti le teorie eliocentriche copernicane XII Aprile 1961 segni l’inizio di un totalmente nuova per l’esplorazione umana il cosmonauta Yuri Gagarin diviene Infatti il primo uomo nello spazio a bordo della vostra un’oretta in orbita intorno alla terra per 108Chi è possibile il primo uomo nello spazio ancora 12 aprile 1992 viene inaugurato nei pressi di Parigi Eurodisney il parco di divertimento oggi tra le più popolari destinazioni turistiche in Europa con più di 12 milioni di visitatori all’anno nella speranza di poterci tornare presto Noi ci lasciamo con la frase di Aristotele che dice la natura non fa nulla di inutile Buona giornata e a domani restate con noi almanacco del giorno

