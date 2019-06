Almanacco del 12-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno siamo a mercoledì il famoso giro di boa Buongiorno da Francesco Vitale oggi oggi oggi oggi la chiesa ricorda è Sant’Onofrio anacoreta ma Ricordiamo anche sant’olimpio vescovo e noi andiamo a berci femminile Olimpia un nome di Chiara ispirazione classica deriva dal greco Olimpia con y una città omonima sede delle Olimpiadi entrato in uso presso i latini e una discreta diffusione anche per i cristiani della forza impronte Pagana come testa di numerosi Santi e Sante presenti nel martirologio e onesta e leale anche intransigente una grande lavoratrice a causa di un forte senso del dovere essere che lo porta di medivertimento le piccole gioie timori che le storie finiscono che il suo orgoglio possa essere ferito può anche rinunciare a iniziare le Ama l’uomo intraprendente con gli altri dici a viso aperto quanto pensa e per questa volta è sempre un po’ aggressiva Tantissimi auguri amici belli a tutti coloro che sono nati questo oggi gli auguri li facciamo a Chiara e a Daniele auguri Come crescere i ragazzi è Daniele era era un cucciolo veramente Insomma Guarda come si cresce tutti e tantissimi auguri e tutti voi che siete nati quest’oggi le nostre idee sono originali le scelte innovative le vostre giornate si svolgono all’insegna dell’Indipendenza Può darsi che questo mi provochi qualche problema sia nel lavoro che negli affetti Ma avete in voi la forza per affrontare e superare le prove che la vita sul vostro cammino il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 12 giugno del 1942 Anna Frank inizia il suo diario subito dopometti Andai da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci il primo che mio padre fosti tu forse uno dei più belli fra i miei doni inaugurando il suo diario la piccola Anna Frank tedesca nascita Mauro landese d’adozione racconta l’emozione del risveglio nel giorno del suo tredicesimo compleanno è l’attesa di scartare i regali tra i quali scopi con Felice sorpresa un diario il proverbio a giugno Abbi cura dei campi della mietitura è che volete dalla nostra vita vero insomma qui ci vogliamo vogliamo anche proprio stare Buona giornata Noi torniamo anche domani ci proviamo Insomma Sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze restate con noi l’almanacco del

