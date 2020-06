Almanacco del 12-06-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a venerdì e venerdì 12 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Sant’Onofrio eremita sono nati oggi Anna Frank Margherita Hack e Francesco Renga poi Roger gli accostamenti coi nativi un tempo e quelli di oggi Un giorno li diremo è vero e facciamo tantissimi auguri invece i nostri a Francesca Chiara e Daniele buonissima giornata Daniele stai crescendo Eh complimenti Bravo ti ricordavamo avevi proprio più andiamo avanti non facciamo facciamo il nostro viaggio nel tempo che è meglio perché il 12 giugno del 1963 al Rivoli teatro di New York si tiene la prima mondiale del film Cleopatra con ElizabethTaylor e Richard Burton 12 giugno del 1984 lo per record dell’ora la milano-sanremo Francesco Moser si aggiudica il sessantasettesimo Giro d’Italia il primo della carriera del campione 12 giugno invece del 1987 il presidente americano Reagan sfida pubblicamente Michael Gorbaciov ad abbattere il muro di Berlino e invece proprio giorni nostri era il che cosa dicono no no abbiamo sbagliato Abbiamo sbagliato e quindi erano i giorni nostri ma non quelli che stiamo vedendo oggi Ragazzi chi ci ci ci siamo un po’ sbagliati non è che funziona di funzionare così è che hai fatto mica mica si può si può fare in questa maniera tutto tutto quanto 12 giugno quindi è arrivato un foglietto di un altro viaggio e ha portato da un’altra parte molte cose le rivediamo così come se niente fosse eh storia storia storia perché poi volete pure che veniva chiesto Non vi dico che cosa mi era arrivato era il 12 giugnoChiama del 1942 Anna Frank inizia il suo diario ricordate subito dopo le 7 andare da papà e mamma e poi nel salotto per spacchettare i miei regalucci il primo che mi fosti tu forse uno dei miei più belli fra i miei doni inaugurando il suo diario la piccola Anna Frank tedesca di nascita ma olandese d’adozione racconta l’emozione del risveglio nel giorno del suo tredicesimo compleanno e l’attesa di scartare i regali tra i pali Scott e con Felice sorpresa un diario il proverbio con cui ci andiamo a salutare è erba radici e fiori curano tutti i dolori Buona giornata a tutti voi Noi torniamo puntuali anche domani sempre la stessa ora sempre qui frequenza frittate in nostra compagnia Ciaoalmanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa