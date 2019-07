Almanacco del 12-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno Ma che davvero siamo a venerdì Sì stiamo venerdì Buongiorno da Francesco Vitale Oggi è il 12 luglio la chiesa ricorda San Giovanni Gualberto Abate e i santi Andrea e provo Martiri balbettavo perché a Giovanni Andrea probo c’è anche Paolino fortunato ne parliamo di Andreina il diminutivo femminile di Andrea ne ha la stessa etimologia dal sostantivo Greco Andrea dire coraggio e dall’aggettivo andrajos coraggioso derivati dal termine aner Andros uomo muto il significato di virile valoroso coraggioso è presente specie in età ellenistica in tutto il bacino del Mediterraneola particolare Valenza prettamente maschile del nome non impedisce ad Andreina di avere una squisita femminilità depurata Però dalle preziose moine che troppo spesso fanno da fastidiosa cornice alla malizia la voglia di dire a tutti i costi capace di grandi slanci di altrettanto grandi sacrifici a dedicarsi completamente Chiama compresi amici e il prossimo facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono chiamati quest’oggi ne ho una vagonata Cristiana Silvia Francesca Beatrice Claudio ed Elisa Tantissimi auguri a ciascuno di voi Mi raccomando fate i bravi a voi tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che per star bene via indispensabile vivere a stretto contatto con la natura e beati voi la vita cittadina il caos e la lotta per emergere non fanno per voi ma non sempre vi sarà possibile soddisfare i vostri desideri con la maturità però realizzare finalmente i vostri sogni troverete Tranquillità nel lavoro di grande serenità in amoreil nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 12 luglio 1962 è proprio un viaggio musicale Rolling Stones debuttano a Londra la prima esibizione ufficiale virone sconosciuta vieni in una celebre mio club di Londra il marketclub da qui inizia la parabola della band britannica destinata a segnare una svolta radicale nella storia del rock il proverbio Chi ha arte a parte Buona giornata a tutti voi buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi Noi torniamo domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

