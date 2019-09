Almanacco del 12-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo a giovedì 12 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giuliano Martire San Guido è che Il santissimo nome di Maria parliamo di Guido antico Germanico vedo da qui da legno prestava lontano è la base del personale wigbert dal quale deriva il nostro Guido in Italia Dove si diffuse solo dopo il settimo secolo è documentato per la prima volta a Volterra affettuoso serio Anche quando scherzi di essere una calamita che attira quasi tutto è il bello e il cattivo del mondo e ha ragione ama la donna bella sportiva giornata che si faccia proteggere coccolare a cui insegnare la fiducia in se stessasimpatie si sceglie amici in base a un’identità di interessi e ansioso tema il silenzio e quindi è molto loquace facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare non li vogliamo fare a Luca a Luca e a tutti coloro che sono nati giustamente sappiate che determinazione coraggio anche un certo amore per il rischio sono i vostri tratti distintivi molto abili nel lavoro negli affari avrete successo e denaro assicurati Ma se oltre questo volete una vita affettiva soddisfacente dovete cercare di essere più spontanei e generosi con chi vi sta vicino il nostro viaggio nel tempo ci porta all’infanzia più o meno per i più grandicelli per la mitica classe 1981 era il 12 settembre arriva in TV è un popolo di gnomi blu che vive nel bosco in deliziose Casette a forma di fungo costretto a difendersi da Gargamella un mago irascibile pasticcione dal suo inseparabile gattoil perfido, la prima serie sulla TV italiana debutterà A livello nazionale nel 1982 su Canale 5 Italia 1 9 le stagioni dei Puffi accompagnate dalle indimenticabili sigle cantate da Cristina D’Avena era Pazienza Ci vuole pazienza il nostro proverbio con cui ci andiamo a salutare campo di molti scarsi raccolti meditate gente meditate gente vi auguro una meravigliosa giornata Noi torniamo anche domani è sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

