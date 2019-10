Almanacco del 12-10-2019 ore 07:30

almanacco del giorno ed è sabato 12 ottobre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Serafino il termine Serafin sta indicare nella vulgata gli appartenenti alle schiere angeliche con sekaya viali per altri interpretazione del nome in chiave celeste è errata vedendo nel personale sera la parola sarà serpente inteso nel senso di Dragone spirito libero allergico alla civiltà moderna ma fantasticare sul futuro Ma non riesci mai a staccarsi completamente dal è un ottimo comunicatore se vede una donna di suo gradimento mette subito in mostra le sue doti di corteggiatore nessuna ha mai detto di no a Fermi aggiunge le sempre andata bene vengo spesso a farecon giri di parole modifico un po’ con la realtà sempre a suo favore E bravo Serafino facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi di cui oggi li vogliamo fare in particolare a Catherine e ad Antonio Tantissimi auguri a tutti voi ea tutti coloro che sono nati quest’oggi sappiate che siete spiritosi intelligenti anticonformisti spregiudicati sia nei rapporti sociali che non lavoro potete ottenere successi apprezzabili Ma dovete frenare l’egocentrismo in amore non dovete pretendere più di quel che il partner può darvi se sarete più disponibile vi impegnerete a fondo raggiungerete tutti i vostri obiettivi il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 12 aprile 1961 ricordiamo il primo uomo nello spazio conquistare per primi lo spazio lo scopo di dominare meglio la terra una sfida che circa vent’anni vide contrapposti due grandi blocchi la fase iniziale vide trionfare quello sovietico che portando l’uomo nello spazio l’asticella della sfida e costrinse gli americaniai ripari il nostro proverbio con cui ci andiamo a salutare dove passa il campano nasce il grano Buona giornata buon sabato soprattutto ci siamo noi torniamo lunedì è sempre qui a farvi compagnia buon proseguimento di ascolto e restate con noi almanacco del giorno

