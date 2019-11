Almanacco del 12-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a martedì 12 novembre Buongiorno amici belli amiche meravigliose da Francesco Vitale nuova giornata con voi iniziamo la quando oggi la chiesa ricorda San giosafat vescovo e martire e anche San Renato vescovo noi proprio di Renato andiamo a parlare deriva ogni probabilità da una radice celtica dall’oscuro significato che ha dato origine latino renatus nato a nuova vita che conobbe molta fortuna tra le comunità cristiane pur essendo oggi estremamente diffuso è stato per secoli una vera rarità gran sognatore la persona che rischia il tutto per tutto per dare vita i progetti ambiziosi nei quali crede ciecamente a seconda della fortuna di conseguenza apparirà come un genio puro Buffonnon si arrende mai neanche di fronte all’evidenza formidabile lottatore piace alle donne per il suo essere in amore sfuggente ed evasivo Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri oggi Vogliamo far arrivare veramente a ciascuno di voi tantissimi auguri in particolare a coloro che Oggi compiono gli anni Sappiate amici che per sentirvi vivi ed essere soddisfatti della vita avete bisogno di continue emozioni preferite si occorre affrontare situazioni difficili piuttosto che ingrigire nel tran tran quotidiano nel lavoro siete ottimi manager o grintosi imprenditori amore sapete mare come pochi ma non sempre le vostre scelte sono razionali il nostro viaggio nel tempo ci porta nella storia nella cronaca era il 12 novembre 2003 alle 10:40 8:40 in Italia un camion sfonda la recinzione della base italiana dei Carabinieri a Nassirya capoluogo della Regione irachena divicar aprendo la strada un’autobomba caricata con treccechili di esplosivo un grosso è vero e proprio attentato che riesce a uccidere due attentatori impedendo loro di arrivare all’interno della caserma ma l’esplosione è il bollettino ancora più drammatico 12 militari dell’arma 5 dell’esercito due civili italiani nove iracheni tra cui quattro bambini a cui vanno aggiunti 20 feriti più o meno gravi ricorderemo ancora ai caduti di Nassirya ancora oggi dove sono state poi dedicatevi e Piazza edifici in tutta Italia sull’attentato è stata anche girata una serie televisiva nel 2007 un film nel 2010 una ancora un pensiero no come sempre hai tanti questo caso non sono tutti coloro che lavorano per la nostra difesa per la difesa della patria e dello Stato ma torniamo un po’ sereni andiamo a parlare diDimmi proverbi come sempre per guardare come si dice la giusta spinta nella giornata odierna E allora Attenzione La forza più possente è un cuore innocente una giornata Noi torniamo proprio bravi bravi è veloci veloci anche domani sempre alla stessa ora sempre qui Vi auguro un buon proseguimento di ascolto una buona giornata e resta con noi almanacco del giorno

