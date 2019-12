Almanacco del 12-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno è giovedì 12 dicembre Buona giornata da Francesco visitare Oggi la chiesa ricorda Santa Giovanna De Chantal Ricordiamo anche San Fiorenzo Abate come sapete noi parliamo di Fiorenza e come sapete perché preferiamo Nola variante femminile comunque deriva dal latino Florence Che significa un cognome in uso presso i Romani si trasformano in epoca più tarda florentius assumendo significato guraleci diffusione Medioevo grazie al culto di numerosi Santi oggi è discretamente attestato in tutta Italia è una persona concreta animato da grande volontà che riesce quasi sempre a portare avanti il proprio lavoro con gioia e serenità si rivela un’ottima amica a cui confidare i segreti aspettative essendo anche una buona consigliera che richiama alla realtàcon dolcezza In campo sentimentale da tutta se stessa è innamorata dell’amore Cerca sempre di colorare la propria esistenza dando valore a ogni piccolo gesto che fa e che riceve facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri li vogliamo fare in particolare a Federica a Giuliano e Stefania voi avvicinati quest’oggi siete intelligenti e sagaci il nostro terreno ideale dove dimostrate molto abile la politica che può facilmente diventare la vostra professione siete però interessati anche la scienza la musica la tecnica in amore la differenza di età che vi separa dal partner non sarà di ostacolo La vostra felicità coniugale Tantissimi auguri davvero il viaggio nel tempo fa nella cronaca 12 dicembre del 1969 ricordiamo la strage di piazza Fontana un venerdì uggioso di dicembre Milano vivere ultime ore lavorative della settimana la Banca Nazionale dell’Agricolturadi Piazza Fontana La chiusura è stata posticipata di mezz’ora Come solitamente avviene in occasione della borsa mercato degli operatori dell’Agricoltura sotto un tavolo 7 kg esplosivo un timer impostato alle 16:37 il proverbio con cui ci andiamo a salutare mercante d’olio mercante d’oro Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto e Grazie come sempre per la vostra presenza Noi torniamo domani sempre alla stessa ora sempre qui Buona giornata almanacco del giorno

