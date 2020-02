Almanacco del 13-02-2020 ore 07:30

almanacco del giorno e siamo a giovedì 13 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santo Stefano di Rieti e anche irritante Fosca e Maura noi proprio di Mauro andiamo a parlare dal greco Mauro scuro un aggettivo che viene poi usato per indicare gli abitanti dell’Africa settentrionale di Fusine Romana targhe come un cognome ed è largo uso tra i cristiani e riflessiva portata nella autoanalisi al punto da perdersi da volta in elucubrazioni mentali capaci di indurre in uno stato d’ansia forse eccessivo D’altro canto proprio per questo motivo è raro che sbagli non giudicare persone situazioni ha un fascino sottile ma potente che non utilizza per facili conquiste bensì per emergere sul prossimo Difatti è molto molto Ampifacciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare noi gli auguri li vogliamo fare oggi chi è che copiano gli vogliamo fare in particolare alla nostra Katia Tantissimi auguri Katia ma anche a Nina a voi A tutti coloro che compiono gli anni sappiate che la vostra giovinezza può essere segnata da problemi di salute che vi rendono il coso da svolgere i compiti quotidiani con gli anni però Rivedere te una forza insospettata e saprete superare tutte le difficoltà che si frappongono fra voi i vostri obiettivi professionali l’amore riveste un ruolo molto importante nella vostra vita ma anche qui prima di raggiungere la felicità dovrete superare qualche momento difficile il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 13 febbraio 1894 Lumiere Cinematografo uno strumento in grado di catturare e riprodurre immagini unendo le proprietà di una camera da presa di un proiettore la realtà per la prima volta non era più statica ma ripresa nel suo continuo divenire siccomein questa maniera una ricerca scientifica durata pensate circa 8 secoli il proverbio di oggi se Zappia e Gemma dormiente bevi abbondantemente un aggiungiamo al Buona giornata e buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia almanacco del giorno

