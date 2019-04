Almanacco del 13-04-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è sabato 13 aprile Buongiorno da Francesco oggi la chiesa ricorda San Martino primo papà martire e la beata Ida Ida Ida Ida che deriva dall’antico termine tedesco in attività opera questo personale attestato sin dal decimo secolo di diffuso anche in Italia Tuttavia più comuni in Inghilterra Germania Francia dove per la prima volta è documentato lo sente energiche e dotata di vigore fisico spirito Sempre allegro moderatamente centrica di essere circondata da un pubblico di fans degli Intelligenti in amore Tuttavia più timida di quanto ci si aspetti viene accuratamente celato nel suo cuore l’amato bene aspettando di trovare il coraggio per manifestare deinei suoi confronti Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi Noi oggi abbiamo Tantissimi auguri da fare Eh ma sì ma veramente ma lungo lungo lungo lungo questo elenco non esageriamo Non sono tantissimi vero No no no ce l’abbiamo ce l’abbiamo sempre che uno stia prendendo tempo per vedere l’elenco degli auguri noi gli facciamo in particolare a Gianlu a Samuele auguri di cuore voi tutti tutti coloro che sono nati quest’oggi Sappiate Sappiate amici degli amici cari che siete caratterizzati da un temperamento deciso di energico che vi permetterà di raggiungere professione quello che desiderate dovete però cercare di smussare un po’ con gli spigoli del vostro carattere mostrarvi più disponibile tolleranti verso chi vi circonda in amore potete contare su di un parte non affezionato ma se non volete moderata l’aggressività e non pretendete di essere l’arbitro della sua vita va bene Viaggio nel tempo e vabbè il nostro viaggio Ci porta nella storia nel film e nei ricordi 13 aprile170 incidenti nello spazio per Apollo 13 Houston abbiamo un problema frase memorabile ricorderete nella storia della conquista del Cosmo più delle macchine della tecnologia furono la lucidità ritmo il coraggio dell’uomo trasformare un cloroso clamoroso fallimento in una compiuta Mission Impossible ci andiamo a salutare la storia la conoscete tutti ricordiamo sempre il film di Tom Hanks povero pigliare vantaggio e cosa da saggio dice il proverbio di oggi finalmente Sabato noi si lavora anche Oggi noi ci proviamo anche domani no lunedì per carità lunedì alla stessa su queste frequenze Buona giornata a tutti voi l’almanacco del giorno

