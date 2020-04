Almanacco del 13-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è lunedì 13 aprile Buongiorno buona Pasquetta a tutti voi da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Martino primo Papa martire e anche la beata Ida Ida che deriva dall’antico termine tedesco ID attività opera questo personale attestato sin dal decimo secolo di 20 diffuso anche in Italia è tuttavia più comune in Inghilterra Germania e Francia dove per la prima volta è documentato possente ed energica è dotata di vigore fisico e spirito Sempre allegro moderatamente c’è che desidera essere circondata da un pubblico di fan sveglie Intelligenti in amore Tuttavia è più timida di quanto ci si aspetti viene accuratamente celato nel suo cuore l’amato bene aspettando di trovarecoraggio per manifestarle trasporto che sente nei suoi confronti facciamo un Tantissimi auguri a tutti coloro che compiono gli anni di auguri oggi di vogliamo fare arrivare a Gianluca e Samuele a voi tutti coloro che compiono gli anni sappiate che siete caratterizzati da un temperamento deciso energico che vi permetterà di raggiungere nella professione quello che desiderate dovete però cercare di smussare un po’ con gli spigoli del vostro carattere mostrarvi più disponibile tolleranti verso chi vi circonda in amore potete contare su di un partner affezionato ma se non volete perderlo moderate la vita e non pretende di essere l’arbitro della sua vita il nostro viaggio nel tempo è un po’ particolare perché oggi 13 aprile Pasquetta lo sapete il giorno successivo a quel giorno dedicato alle scampagnate e pic nic purtroppo non possibile quest’anno Nel 2020 per la situazione di pandemia globale ma non mancano anche le possibilità di poterorganizzare per quel che è possibile insomma nella nel proprio domicilio Dove Dove ci si trova un giorno chiamato anche lunedì dell’Angelo in riferimento all’incontro dell’Angelo con le donne giunte al Sepolcro dopo la resurrezione di Cristo il proverbio con cui ci andiamo a salutare pigliare vantaggio e cosa da saggio Vi auguro una meravigliosa giornata un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze buon proseguimento di ascolti ancora una augurio di buona Pasqua e Pasquetta a ciascuno di voi Ciao almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa