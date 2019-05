Almanacco del 13-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno inizia una nuova settimana e lunedì 13 maggio Buongiorno da evitare Oggi la chiesa ricorda San Natale vescovo e noi parliamo del femminile Natasha perché non è andata Linda basha vero i pokeristico rosso di Natale termine che deriva dal latino Natale Natale è nato participio passato quindi nasci nascere e significa giorno della nascita è stato ripreso nel tardo Ottocento dalla protagonista del romanzo di Tolstoj Guerra e pace divenendo Un nome diffuso anche nel nostro paese specie negli ambienti di ispirazione filosovietica sveglia intelligente Natasha ama le letture di saggi e romanzi d’autore che le permettano di apile tematiche che più le stanno a cuore non da nulla per scontato e vuole sempre sperimentare in prima persona qualsiasi cosa le passi per la testa a volte impulsivo orgogliosa da fare sempre tesoro delle delusioni subite facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi noi oggi gli auguri di andiamo a fare a Paolo e a Zaira Tantissimi auguri anche a Zaira tutti coloro che sono nati oggi ricordiamo benissimo amici che siete dinamici e volitivi fin da giovani lottato energicamente per ottenere ciò che volete contando sulle sulle vostre forze non dovrete attendere molto per raggiungere il successo avete un eccellente fiuto in tutte le questioni da fare e ciò mi permette di cogliere al volo le occasioni favorevoli la vita affettiva è assai movimentata e soddisfacente in Viaggio nel tempo e cinematografico ci porta in quel 13 maggio 1994 quando debutta nelle sale il corvo non può piovere per sempre Non è infrequente che un film venga identificato confrase significativa pronunciata dal suo protagonista ed è ancora questa che abbiamo sentito in questione qualcosa di più ed entrata insieme all’opera nel mito della storia del cinema per il tragico destino dell’attore che la rese immortale Non può piovere per sempre anche quello che si domandano alcuni dei nostri ascoltatori guardando fuori dalla finestra e noi ci andiamo a salutare con il derby uncolo beltà e follia vanno spesso in compagnia coraggio Andrea e lunedì salutiamo tutti i nostri amici come sempre noi ci ritroviamo puntuale domani stessa ora stesse sempre qui restate in nostra compagnial’almanacco del giorno

