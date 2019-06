Almanacco del 13-06-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno oggi veloce come un treno è in questo giovedì 3 giugno Buongiorno Buongiorno amici e amiche Oggi la chiesa ricorda Sant’Antonio patrono di Padova Antonio come Antonietta suo diminutivo femminile il soffitto Anto di derivazione sconosciuta probabilmente etrusca e alla base dei Vigili di latino Antonio personale tra i più diffusi a Roma Siena età arcaica e classica vivace e creativo assurdo intelligente dalla battuta facile simpatica è un diplomatico molto abile un artista al passo con i tempi Ma le lunghe convivenze di tipo matrimoniale Matti mi do e diffidente bene cessi danno di partner mature ottimiste che sappiano capirlo con uno sguardo più piacevole conservatore festaiolo mondosenza esagerare gli amici una volta passati raggi-x somersault promozioni condizionata Tantissimi auguri a tutti coloro che portano il nome di Antonio e e tutti i suoi derivati noi oggi invece a fare gli auguri a tutti coloro che compiono gli anni vuoi la li facciamo a Franco a Barbara Barbara e la nostra Renato Eleonora John Rita Luigi Mario e Antonella che lo fa anche doppio ragazzi una marea di agosh oggi vedo proprio siete Siete tantissimi tantissimi auguri a ciascuno di voi poi vi passiamo in rassegna uno per uno Carissimi nati di oggi allora Sappiate da Natura via dotato di un carattere espansivo affabile allegro simpatico avete molti amici e potrete contare su partner Ma tu consapevoli come Antonio Insomma non è che cosa da poco e non fatevi Dunque turbare da chi forse per invidia vi giudica superficiale sparge pettegolezzi sul vostro conto per carità tutta questa gentagliamandatela via Ci mancherebbe altro vero Passate una bella giornata in questo giovedì 13 giugno noi ci andiamo a fare un bel viaggio nel tempo vediamo che cosa Speriamo in questa giornata non sto prendendo tempo oggi era che sto solo cercando Quale argomento può essere utile nel nostro viaggio con adatta molto molto importante bene non ci andiamo a cena il 13 giugno ma del 313 pensate Quanti anni fa viene promulgato dal imperatore d’Occidente Costantino primo ed al molo d’Oriente Licinio l’Editto di Milano per porre fine alle persecuzioni contro i cristiani proclamare La neutralità dell’impero nei confronti di ogni religione proverbio proverbio proverbio con cui ci andiamo a salutare anche oggi In questa calda giornata che canta il gallo dopo cena se c’è nuvolo rasserena buona giornata e un bacio grande a tutti coloro che Oggi compiono gli anni è una stretta di mano ai maschietti bacettialle fanciulle Buona giornata oggi stiamo già così figuriamoci cosa potrei capitare più tardi buon proseguimento di ascolto e restate con noi noi ci ritroviamo domani Ciao l’almanacco del giorno

