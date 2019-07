Almanacco del 13-07-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno sabato e sabato 13 luglio Ben ritrovati Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’enrico II Il Pio dal Germanico Heinrich composto da aimidi e ricarico il nome tra il significato di potente nella sua patria reso celebre dei molti record di nominati nome si diffuse in Europa di pari passo col potere tedesco a partire dall’ottavo secolo il suo temperamento gioviale nasconde una parte di te che rivela pochissime persone per timore di essere considerato debole o troppo Severo al matrimonio la lunga convivenza e fedele alla sua donna che vuole libere dinamica come lui è unattivo che età sposarsi quando ritiene di aver torto ma se capisce di aver ragione di insistere finché non ottiene ciò che gli è dovuto facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati in questo oggi troppo spesso chi abbandonato i sogni di estremi a te dalla realtà sfuggita agli impegni disinteressate di tutto Un po’ più di ottimismo di Costanza Di iniziativa cambierebbero le cose Vi permetterebbero di farvi valere nella vostra professione incontrare l’anima gemella sempre sognato il nostro viaggio nel tempo ci porta 5 il 13 luglio ma del 1814 nasce il corpo dei Carabinieri abito Turchino in panno di lana da una fila di bottoni Bianchi stivali neri e cappello alto due punte con la coccarda azzurra dei Savoia sul davanti era l’uniforme dei carabinieri reali il corpo istituita Torino nel 1814 dal Re di Sardegna Vittorio Emanuele per il proverbio anche di sabato Ma certo che se in luglio il temporale dura poco e non fa male vero Beh speriamo sia una meravigliosa giornatache oggi nella vostra e me la nostra vita oggi siamo filosofi e vediamo un po’ che cosa siamo capaci di fare buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia No invece torniamo lunedì Ciao l’almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa