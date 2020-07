Almanacco del 13-07-2020 ore 07:30

almanacco del giorno ed è lunedì 13 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sant’enrico imperatore il nome Enrico dal Germanico Heinrich è composto dai termini ai Mikasa Patria Eric potente dominante può essere tradotto Quindi come potente nella sua patria o in un senso lato sovrano sono nati oggi harryisonford Luca Bizzarri Eleonora Pedron Ma noi andiamo a fare gli auguri ai nostri oggi gli auguri di facciamo a Mimma Tantissimi auguri a Rosa e a Filippo Tantissimi auguri a ciascuno di voi Noi siamo pronti per iniziare il nostro bellissimo Viaggio nel tempo 13 luglio 1814Torino l’arma dei Carabinieri istituita dal re Vittorio Emanuele primo sotto il nome di corpo dei carabinieri reali 13 luglio 1908 Segna una tappa fondamentale nella storia dello Sport mondiale per la prima volta nei giochi olimpici moderni partecipano alle competizioni anche le donne 13 luglio 1985 l’atleta sovietico Sergi buca il più grande di tutti i tempi nella specialità del salto con l’asta supera per la prima volta i 6 metri un altezza all’epoca considerata in raggiungibile il nostro proverbio incroci dice bene Principato mezzo guadagnato buonissima giornata a tutti voi non ti torna ovviamente domani sempre alla stessa ora sempre qui su queste frequenze retati non fare compagnia Ciaoalmanacco del giorno

