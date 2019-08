Almanacco del 13-08-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno è martedì 13 agosto Buona giornata Buona estate Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Ponziano papà Martire Sant’Ippolito deriva dal greco Ippolito personale composto da IPS cavallo unito a Irene sciogliere nel significato di colui che scioglie i cavalli molto apprezzato tra le prime comunità cristiane ancora discretamente attestato in tutta Italia è un incerto bisogno di darsi da fare per sentirsi realizzate sicuro di se dalle esperienze non impara mai abbastanza ma dalle religioni orientali si velocemente la sua massima aspirazione stare con una donna che gli faccia da madre amante sorella amico e consulente e e quando mi prendo una competizione diventa pungente e colpisce gli altri proprio nel loro punto piùE comunque una buona amico Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi gli auguri Noi oggi Vogliamo fare a Francesca Francesco e Giovanna Tantissimi auguri a tutti voi che compie gli anni carissimi amici che siete nati quest’oggi sapevate velo la vostra bontà e generosità sono tali da sconfinare spesso nel ingenuità ma una persona con maggior esperienza potrà aiutarvi a difendermi da chi vorrebbe approfittarsi di lavoro riuscirete particolarmente bene in una professione che vi permette di aiutare gli altri mentre in amore raggiungerete la felicità in età matura Meglio tardi che mai il nostro viaggio nel tempo e cinematografico 3 agosto cena del 1942 esce il film Disney Bambi su Quinto film della Disney almeno come film Dami d’animazione sia un’opera destinata a rimanere nella storia del cinema nel cuore nella mente di più di una generazione tratto da romanzo Bambi la vita di un capriolo pubblicato nel 1923 dal austriaco Felix salten Ve lo ricordate nel cerbiatti know bambinitamburino il coniglietto la puzzola fiore la cerbiatta fahlin è vero il proverbio con quello con cui ci andiamo a salutare in quest’altra calda giornata estiva mentre in redazione si guardano blog so perché a quest’ora si stanno rivedendo il blog di ieri Ok se piove a San Ponziano il vino costa meno del grano vero Andrea Eh lo so è così bisogna Farsi coraggio saluto vino buone vacanze vino saluto ancora Antonello Buona giornata anche a te carissimo a tutti voi che siete Lo sapete che ci viene a trovare Livio il nostro pusher musicale che combina insieme Non lo so ne parleremo nei prossimi giorni ci fermiamo qui Buona estate Noi torniamo domani alla stessa ora Sempre su queste frequenze l’almanacco del giorno

