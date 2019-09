Almanacco del 13-09-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno e siamo arrivati a venerdì e venerdì 13 settembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanni Crisostomo vescovo e dottore noi oggi Vogliamo parlare però del nome Francesca così da Giovanni a Francesca il passo è breve vero derivante dall’ antico alto tedesco Frank Che vuol dire Franco cioè appartenente al popolo dei Franchi è stato usato in seguito per indicare i francesi Come evidente nel latino fransiskus trasformato si fanno in francese antico Francois La sua diffusione è Benito intorno all’anno mille e oggi tre nomi più diffusi in Italia Scusate se è poco è semplice Francesca è generosa attenta alle esigenzeanche se si mostra Spesso Troppo suscettibile indipendente realista non si sa mai per vinta e lotta per raggiungere i propri obiettivi e portata per le professioni con risvolti psicologici in grado di coinvolgere di darle un ruolo di primo grado in amore da timida ragazzina diventa una donna passionale piena di brio facciamo tantissimi auguri allora Francesca e la salutiamo c’è una Francesca ieri che c’è scritto la salutiamo di vero cuore Noi invece gli auguri oggi che andiamo a fare Sono proprio a cascata i nostri amici a Fabio a Marianna a Vittoria Donatella Damiano e Claudia a voi A tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che amate ciò che gioioso e festoso per questo il nostro comportamento disinibito vi mette a volte al centro di critiche e pettegolezzi la vostra storia affettiva instabile nella prima parte della vita ma più tardi o grande amore Vi porterà equilibrio e bel lavoro non vi importa granché anche se avete doti particolari per uscire bene in campo artistico che bel viaggio nel tempo che facciamo ci andiamo in quel 13 settembre5 esce Super Mario Bros partorito dalla mente geniale di shigeru miyamoto Sordi nel mondo dei videogame associato nuova Nintendo Entertainment System modello di punta terza generazione di console per videogiochi carina Allora Enzo ma adesso è un bijoux averlo ancora il proverbio Caro Andrea settembre Beato Dove vai da apparecchiato Buona giornata e buon proseguimento di ascolto Noi torniamo domani alla stessa ora su queste frequenze restate con noi l’almanacco del giorno

