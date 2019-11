Almanacco del 13-11-2019 ore 07:30

almanacco del giorno siamo a mercoledì 13 di novembre Buongiorno da Francesco Vitale ce la facciamo anche oggi ci proviamo dai Ci proviamo Buongiorno Oggi la chiesa ricorda San Diego di Alcalà Diego nome greco di tholos istruito ricco di dottrina significa è larga fortuna in Spagna da partire dal XVII secolo si diffuse anche nel nostro paese nel corso della dominazione borbonica e consapevole di ciò che dice e che fa agisce guardando al futuro nel contempo a prezzi più immediati accetta quello che gli riserva il destino è attratto dal mistero dei sentimenti vorrebbe capirli e analizzarli addirittura trasformarli in regole mentre sta pensando a tutt’altro che ha una relazioneincontra la donna che lo fa capitolare Cerca occasioni per mettere in evidenza le sue qualità Pur non essendo il tipo Vanesio che chiede attenzione a tutti i costi facciamo tantissimi auguri Tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e noi in particolare in questa giornata gli auguri Vi vogliamo andare a fare veloci veloci e che gli facciamo gli auguri oggi c’è qualcuno oggi compie gli anni ma come no li facciamo a Emilia e a Rita Tantissimi auguri a voi tutti coloro che Oggi compiono gli anni che come sapete amici belli tutti voi avete Come si può dire in qualche modo Una intelligenza vivace idee brillanti spirito di iniziativa avete tutte le doti Per riuscire nel lavoro ma dovete imparare a essere più metodici e operare una rigorosa selezione tra i 1000 progetti che vi si affacciano alla mente proprio ieri ne parlavamo con la nostra amica è una partner autorevole dotatosenso pratico vi sarebbe di grande aiuto Viaggio nel tempo anche quest’oggi o ce ne andiamo al cinema perché era il 13 novembre del 1940 Quando esce al cinema fantasia e non sia come dice Livio la fervida immaginazione del cartone animato Nital grande musica di tutti i tempi un progetto che vuol Disney concretizzò con questo lungometraggio che uscì nelle sale americane presenta in grande stile accompagnato da pubblicazioni speciali oggi considerate delle rarità dai collezionisti il proverbio con cui ci buttiamo nella mischia cielo che luce mai tempo ad e speriamo Buona giornata a tutti voi Noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora sempre qui per accompagnarvi nel nostro consueto viaggio restate con noi almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa