Almanacco del 13-12-2019 ore 07:30

almanacco del giorno venerdì 13 dicembre Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa di Santa Lucia patrona di Siracusa Lucia è un femminile del nome Romano Lucius che periodo al termine Lux lui c’è nome destinato ai bimbi nati in pieno giorno portato all’avventura è difficile trovarla più di una volta nello stesso posto e con le stesse persone è molto eccentrica ama lo scontro verbale ma anche sorprese le tue scenate di gelosia danno vita a battibecchi discussioni interminabili preferisci un partner che sappia problematizzare ma che sia soprattutto Fedele capace di amare con grande tracuriosissime naturalmente psicologa impara in poco tempo vizi virtù di chiunque le interessi Complimenti Lucia e noi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi in particolare di oggi arrivano a Claudio tantissimi auguri Claudio a Franca e a Tiziana Tantissimi auguri a ciascuno di voi e allora amici belli Sappiate tutti voi che siete nati quest’oggi sappiate che la vostra caratteristica dominante è la passionalità vivete qualunque situazione con grande intensità e vi dedicate tutte le energie Grazie questi impegni ho un pizzico di fortuna nel lavoro raggiungete velocemente posizioni importanti in amore però l’intensità del vostro sentimento e pare la vostra gelosia generalmente immotivata Cercate di non tormentare il partner con sospetti assurdi e scenate fuori luogo il nostro viaggio nel tempo è un viaggio goloso perché ci porta in quel 13 dicembre si manda903 quando viene brevettato il cono gelato Gnam gnam il gelato ha parlato fin dalle sue lontane origini una sola lingua l’italiano e funi a cambiare per te per modo di gustarlo l’emigrante Italo Marchionni marchigiano d’origine che ricevette negli Stati Uniti il brevetto del cono gelato d’auguri un buon gelato anche a te Lucia Jà Santa Lucia è pronto anche il proverbio che dice per Santa Lucia il freddo è per la via Eh insomma non lo so È per esempio in alcune città Oggi c’è stata proprio allerta allerta meteo per esempio a Roma della gioia di mamme tanti genitori ci sono le scuole chiuse non sono a Roma mi pare anche a Napoli mi raccomando Un abbraccio un pensiero speciale a tutti coloro che sono che sono in giro per le strade importante andare molto molto molto molto molto piano e attenzione quindi noi invece se tutto va bene ci ritroviamo anchee anche domani sempre la stessa ora sempre qui su queste frequenze restate con noi almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa