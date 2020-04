Almanacco del 14-04-2020 ore 07:30

almanacco del giorno è martedì 14 aprile Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Lamberto vescovo deriva dal longobardo Lambert personale formato dalla terra unito l’aggettivo ben chiaro illustre nel significato di famoso nel suo paese entro in uso nel Medioevo la dominazione Longobarda è ancora mediamente attestato in tutto il centro-nord dolce remissivo è capace sei innamorato di compiere le imprese più audaci ed eroiche come tutti timidi spinti dell’impero delle compagno Fedele amante eccezionale attaccato solidi valori quali la famiglia la lealtà l’onestà l’unico suo difetto è il non riuscire a trarsi di impaccio nelle situazioni in cui deve vedersela con Estrafinendo per apparire più debole di quanto non sia facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi non gli auguri oggi li vogliamo fare arrivare ad Elisa e a milania a voi tutti coloro che Oggi compiono gli anni sappiate che siete geniali creativi dotati di capacità artistiche segrete le vostre aspirazioni senza farti influenzare dal giudizio altrui riuscire a fermarmi addirittura diventare famosi in amore non sempre mostrate le vostre emozioni può accadere che la paura di essere rifiutati vi porti ad assumere anche quando non vorreste un comportamento un po’ freddo e distaccato cercate di essere più spontanei e disinibiti tutto andrà meglio il nostro viaggio nel tempo invece ci porta nella cultura in quel 14 aprile ma del 1100 ricordiamo la prima esposizione universale del Novecento una finestra sul Secolo appena trascorso attraverso una panoramica delle principali invenzioni tecnologiche e stampe artistiche cosìritoccata dalla modernità nel suo fascino immortale saluta l’arrivo del 900 e noi ci andiamo a salutare con il proverbio di inizio mattinata l’umidità di aprile e la gioia del Contadino Vi auguro una buona giornata Un buon proseguimento di ascolto Noi torniamo puntuali domani sempre qui sempre alla stessa ora un abbraccio grande e davvero ancora Buona giornata almanacco del giorno

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa