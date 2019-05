Almanacco del 14-05-2019 ore 07:30

l’almanacco del giorno siamo a martedì 14 maggio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Mattia Apostolo e la variante di Matteo deriva dall’ebraico matysiak composto da Matador noi a Dio con il significato di dono di Dio desidera condurre una vita tranquilla ben programmato ogni tanto va in cerca di una parziale novità che però non lo distolga troppo dal suo solito tran tran perché fondamentalmente temi di imprevisti accetta la tua donna per quella che ritiene che l’amicizia sia il primo passo verso la vita coniugale se gli si presenta una buona occasione per distrarsi esiste sia pur con fatica molto di rado cede alla tentazione curioso vorrebbe sapere vita morte e miracoli dei suoi amici o anche di chitra per la prima volta facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che sono nati quest’oggi e noi oggi gli auguri li vogliamo fare in modo particolare a giugno ha Lucrezia e ad Enza Tantissimi auguri a voi tutti e tutti coloro che sono una di queste oggi sappiate che i vostri gusti e le vostre aspirazioni sono molto tradizionali adorato i bambini la famiglia vi sposate presto e il rapporto col partner è impostato sulla stima e la fiducia reciproca nel lavoro siete scrupolosi Vi impegnate molto i risultati sono più che soddisfacenti Ma se dovete scegliere tra carriera e famiglia Scegliete la seconda da bravi così si fa il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 14 maggio del 1947 viene inaugurato il primo teatro stabile italiano con Lo slogan un teatro per tutti un attore un impresario teatrale entrambi non ancora i trentenni fondarono il primo teatro stabile italiano inaugurando l’idea di teatro come Servizio Pubblico fortemente radicata sul territorio preziosa pergenerazioni di attori ancora oggi un simbolo della cultura italiana nel mondo proverbio proverbio proverbio Chi non rischi ne perde ne guadagni così e non lo vuoi rifletteteci sopra e poi ce lo fate sapere allora Buona giornata a tutti voi Noi torniamo puntuali domani sempre la stessa ora Sempre su queste frequenze l’almanacco del giorno

